Üstün Asutay kimdir? Üstün Asutay hayatı

Usta tiyatro sanatçısı Üstün Asutay 82 yaşında hayata veda etti. Oyuncu Asutay'ın 3 haftadır çoklu organ yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Acı haberin duyulmasının ardından usta sanatçının hayatı internette araştırılmaya başlandı. İşte Üstün Asutay hakkında merak edilen bilgiler.

1938 doğumlu olan ve henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevi’nde Münir Özkul ve Kenan Pars’tan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu’nda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda oynadı.

1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)’ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu.