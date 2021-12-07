Türkiye Üstünde iş makinesiyle alt geçitten geçmeye çalışan TIR sıkıştı

Üstünde iş makinesiyle alt geçitten geçmeye çalışan TIR sıkıştı

Türkiye

Üstünde iş makinesiyle alt geçitten geçmeye çalışan TIR sıkıştı

Diyarbakır'da iş makinesi taşıyan TIR, alt geçitte sıkıştı. İş makinesinin üst bölümleri ustalar tarafından söküldükten sonra TIR, alt geçitten çıktı.

07 Aralık 2021, Salı 17:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Van’dan Adana’ya iş makinesi taşıyan Salih Baysal yönetimindeki TIR, Diyarbakır- Seyrantepe yolundaki alt geçitte sıkıştı. 

Baysal'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolu tek taraflı trafiğe kapatırken, iş makinesinin sıkıştığı yerden çıkarılması için sanayiden ustalar çağrıldı. 



Uzun süren çalışma sonucu iş makinesinin üst bölümü sökülürken, TIR da alt geçitten çıktı. 

Sürücü Salih Baysal, “Daha önce de bu alt geçitten geçtim. Burayı asfaltlayınca zemin yükselmiş ve alt geçidin yüksekliğini yazan bir tabela görmedim. Geçer, diye düşündüm ama takıldım" dedi. 

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
530 yıldır birlikteyiz
Hakan Çelik
Murat Çelik
Aday anketindeki ikinci soru
Murat Çelik
Oral Çalışlar
İrlanda’nın kaderini değiştiren siyasetçi: Bertie Ahern
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Aday rolü mü?
Rauf Tamer
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim Üyesi alacak