Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan Ekrem- Ayşe Aydın çifti, karşılıklı aldatma suçlamaları nedeniyle geçimsizlik yaşamaya başladı.

Ekrem Aydın'ın son 2 yıl içinde defalarca şiddet uyguladığı 2 çocuğunun annesi, eşi zaman zaman evi terk etti. Her seferinde eşinin, "Çocuklarımız var, bir daha yapmayacağım" diyerek ikna ettiği Ayşe Aydın, son yaşanan şiddet olayının ardından şikayetçi oldu.

Ekrem Aydın hakkında açılan davada, Ayşe Aydın, çocuklarını gerekçe göstererek, şikayetinden vazgeçti. Muratlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası olarak devam eden yargılamanın 8 Mart günü görülen karar duruşmasında Ekrem Aydın, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar temyiz talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.









Kararın ardından Ekrem Aydın, 29 Mart günü avukata gitme bahanesiyle ormana götürdüğü eşini üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışan Ayşe Aydın, yaklaşık 500 metre mesafedeki ana yola çıktı. Ayşe Aydın'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Ayşe Aydın, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan Aydın, İstanbul'da Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık tedavi merkezine 2,5 ay süren tedavisinin ardından Ayşe Aydın taburcu edildi. Gözaltına alınan Ekrem Aydın ise tutuklandı.





Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Ekrem Aydın hakkında iddianame hazırlandı. Aydın hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Tekirdağ T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulanan Ekrem Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, Ayşe Aydın, babası Teknur Karataş, avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir avukat ve sanığın avukatı katıldı.





'KENDİMİ YAKMAK İSTEDİM'





Duruşmada sanık Ekrem Aydın, kendisinin aldatıldığını ve bu nedenle tahrik indirimi talebinde bulunup, "Görüştüğü birilerinin olduğu şüphem vardı. Olay günüde konuşmak istedim aramızda tartışma çıktı. Kendisine zarar vermek gibi bir kastım veya düşüncem yoktu. Kendimi yakmak istedim, parlayınca ateş o da zarar gördü. Benim de kıyafetlerim ve elim yandı. Kesinlikle öldürmek veya zarar vermek gibi bir kastım yoktu" dedi.





AĞLAYARAK KONUŞTU





Ayşe Aydın, vücudundaki yanıklar nedeniyle özel kıyafet giyerek, katıldığı duruşmada, "En ağır cezayı alsın, onun cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Duruşma eksik evrakın tamamlanması için 18 Şubat 2022 tarihine ertendi. Ayşe Aydın duruşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamayarak, "Adalet yerini bulsun istiyorum" dedi.





'CEZA İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İÇİN İFTİRA ATIYOR'





Duruşmanın ardından Ayşe Aydın'ın avukatı Çağlar İmer gazetecilere yaptığı açıklamada, dosyalardaki eksiklik nedeniyle duruşmanın ertelendiğini söyledi. İmer, "Dosya kapsamında emniyet aşamasında olsun, savcılık aşamasında olsun müvekkilime yönelik yapmadığı halde türlü iftiralarla, kendisini haksız tahrik indiriminden yararlandırmak için sürekli iftira attığı görülmektedir. Bizim sayın mahkemeden talebimiz bu iftiralara engel olunması. Bu türlü kadına karşı uygulanan şiddetin, artık toplumun kanayan yarası olduğunu belirtmek amaçlı olarak biz bu beyanların itibar görmemesini talep ettik. Bundan sonra yapılacak yargılama sürecinde, gerekli hususlar giderildikten sonra mahkeme tarafından gerekli olan cezalandırılmanın verileceğinin kanaatindeyiz" dedi.





'BABA OLARAK CANIM YANIYOR'





Ayşe Aydın'ın babası Teknur Karataş ise, "Bir baba olarak benim de çok canım yanıyor. Bundan sonra böylelerine en ağır ceza verilmesini istiyoruz. Başka annelerin, babalarının canlarının yanmamasını istiyorum" dedi.