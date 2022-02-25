Usulsüz sağlık raporu düzenlediler! Çeteye operasyon...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hastanelerde ve özel tıp merkezlerinde çalışan doktor, hemşire, teknisyen, sekreter ve hasta bakıcılarının da aralarında bulunduğu 17 kişinin hazırladıkları usulsüz hastane raporlarını kamu kurumlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel ya da özel sektör çalışanlarına satarak haksız kazanç sağladığını belirledi. Harekete geçen ekipler, 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından aralarında örgütün elebaşı Veli E.’nin de bulunduğu 17 kişiyi 17 farklı adreste düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.









57 FARKLI İLDEN RAPOR DÜZENLEDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Zanlıların iş göremezlik, heyet ve engelli raporlarını ayarladıkları, bu raporları alan kişilerin hasta olmadığı halde işe gitmeyip para kazanıp kamuyu zarara uğrattığı, rapor için ödedikleri paranın bir kısmını devletten geri aldıkları, malulen emekli oldukları ya da engelli maaşı aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin adlarına rapor çıkartacakları kişilerin hastaneye gelmelerine gerek olmadığını söyledikleri ve 57 ilden toplam 600 kişiye rapor çıkarttıkları öğrenildi. Yakalanan şahısların polis takibine takılmamak için üçüncü kişilere ait banka ve telefon hattı kullandıkları, bu kişilere de komisyon ödedikleri ve raporlardan elde ettikleri paraları elden paylaştıkları aktarıldı.

KAMUYU 5 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Rapor alanların arasında çok sayıda sağlık çalışanının da bulunduğu ve bu yöntemle kamunun toplam 5 milyon TL zarara uğratıldığı öğrenildi. Şüphelilerin rapor alacak kişilere bir aksaklık yaşanmaması için uyarılarda bulundukları ve hakem hastanelere sevk edilmeleri halinde neler yapmaları gerektiği yönünde bilgiler verdikleri kaydedildi.

600 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Operasyonda yapılan aramalarda ise usulsüz rapor çıkartmak için kullanıldığı düşünülen çok sayıda evrak, Sağlık Raporu, doktor kaşesi, kimlik, kredi kartı, isim listesi ve kayıt defteri ve örgütün ele başı Veli E.’ye ait kartvizit ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların çeşitli suçlardan sabıka kayıtları olduğu belirtilirken, usulsüz rapor çıkartan 600 şahsın yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

İHA







