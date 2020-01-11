Üşürken bile şık ol

Kar, kış, kıyamet kapıda derken kapı aralandı ve bir anda kışın içinde bulduk kendimizi. Kat kat giyinip, lahana gibi evden çıkmaktan başka çaremiz yok. Şık bir lahana olmak isteyenler için sezonun en trend dış giyimleri...

Sezonun en iddialı dış giyimi deri paltolar. Matrix'te gibi etrafta gezen insanların sayısı günden güne artıyor. Kendisi, hem cesaret istiyor hem ince uzun bir vücut istiyor. Gündüz jean ve spor ayakkabılarla, gece etek ve topuklu ayakkabılarla bir başka oluyor.

Kürklü palto

Tüm kışı, uzun kürklü paltolarla geçirebilirim. Havalı, şık ve iddialı olmayı sevenler için kışın alternatifsiz parçası. Tamamı kürk, pofuduk modeller olduğunuzdan biraz iri gösteriyor. Böyle düşünenler kol ya da yaka kısmında kürk olan modelleri tercih etsinler. Böylece hem trend, hem fit görüneceksiniz.

Zamansız, kurtarıcı ve asil. Trend’ler ne olursa olsun, değişmeyen bir gerçektir kaşe kaban. Dolabın olmazsa olmazıdır. Kaşe kaban denince akla ilk önce toprak tonları gelir. Bu sezon ekoseli ve kaz ayağı desenlileri oldukça trend.

“Bir beden büyük al seneye de giyersin” cümlesi şişme montlar sayesinde tarih oldu. Çünkü artık bu montlar beş beden büyük alınıyor. Geçtiğimiz sezon etraf omuzları düşürerek kullanılan şişik montlarla doluydu. Bu trend hız kesmeden devam ediyor. Dağda ya da sokakta fark etmez, salaş ve cool görünüm arayanların bir numarası.

Keşif köşesi

Ameliyatsız yüz gençleştirme

Müjdemi isterim, Amerika ve Avrupa’da çok konuşulan ‘Profound RF’ yani ameliyatsız yüz ve vücut germe artık ülkemizde. Estetik Cerrahı Serdar Bora Bayraktaroğlu, ülkemizde çok yeni olan bu teknolojinin önümüzdeki 10 yılın trendi olacağını söylüyor.

Lokal anestezi altında yapılan 45 dakikalık uygulamanın sonunda gergin ve sağlıklı bir yüze kavuşuyorsunuz. Benzeri uygulamalardan 10 kat daha etkili olan Profound RF, kolajen üretimini tetikleyerek kırışıklık ve sarkmaları tedavi ediyor.

Güle güle selülit

Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, Profound RF’in ameliyattan korkanlar için harika bir seçenek olduğunu söylüyor. Etkisi sadece yüzle de sınırlı değil. Boyun, gıdı, kol ve bacak içlerindeki sarkma problemini çözüyor. Kurtulması güç, biriciğimiz selülitlerimizin de tedavisinde yüksek başarı sağlıyormuş.