Utanç Çiçeği (Neoregelia Caroliane), mavi-gri, yaprakları yuvarlak, kenarları kırmızı; çiçek gövdesi sürünücü ve sarkıcı formda, çiçekleri pembe, sukkulent karakterli bitkiler arasında yer alır. Utanç bitkisinin ana vatanı ise, Japonya’dır. Doğada yaklaşık olarak 600 türü olan Sednum cinsinin başka süs bitkileri yetiştiriliciliğinde önemli olan türleri S.allantoides, S.lineare, S.bellum, S.morganianum ve S.pachyphyllum’dur.

UTANÇ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Utanç çiçeği, 18 ila 27ºC arasındaki ortalama sıcaklıklarda ya da biraz daha üzerinde rahatlıkla yaşayabilir. Ama 13ºC’den daha düşük ortam sıcaklıklarında hayatta kalma şansı çok düşüktür. Parlak ışığı seven bir bitki türüdür. Gün boyunca sağlanan gölge ve güneşin bir kombinasyonunda bulunması önerilir. Saksıyı vazoyu damıtılmış ya da yağmur kaynaklı bir su kullanarak ve her dört ila altı haftada bir ekleyerek sulamanız gerekir. Toprak biraz nemli tutulmalı ama su içinde de bırakılmamalıdır. Gevşek ve iyi drenajlı toprak karışımı kullanılması uygundur. 1 kısım turba, 1 kısım kaba kum, 1 kısım kabuk ya da perlit kullanabilirsiniz. Bu tür çok fazla beslemeye gerek duymaz. Ayda bir kez buğulanan şişeye seyreltilmiş bir sıvı gübre eklemeniz yeterli olacaktır. Aşırı besleme yaprak renk kaybına neden olabilir.

UTANÇ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Brezilya’ya özgü bir bitki olan “neoreglia cinsinden” bromeliad, bu cins içeride en yaygın şekilde yetiştirilen türlerden birisidir. En popüler çeşitlilik üç renktir. Bunlar aynı zamanda 13 ila 27 derece arasında bulunan iklimlerde açık havada yetiştirilir.

UTANÇ ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Utanç çiçeği, diğer bromeliadlar gibi, ağaçlarda, doğal yağmur ormanları habitatında ya da orman tabanında su toplayan diğer türler arasında sıkça yetişir. Küçük köklerin birincil amacı ise, kendini desteklemek için kendini zemine ya da çevresinde bulunan sağlam bir cisme bağlamaktır. Bu nedenle de genellikle ağaçlar arasında yaşarlar ve ev yapımı bir bromeliad ağacında iç mekanlarda kolaylıkla yetiştirilebilirler. Bu çiçeğin ortası kızarır ve bu nedenle de utanç çiçeği ismini almıştır.