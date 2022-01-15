Utanç prensi! Tüm askeri ve kraliyet himayeleri elinden alındı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth (95), oğlu Prens Andrew’un (61) tüm askeri ve kraliyet himayelerini elinden aldı. Virginia Roberts’ı 2001’de reşit değilken cinsel istismar etmekle suçlanan Andrew’un yargılanacağı kesinleşti. Bunun üzerine Kraliyet Ailesi, Andrew’un artık kamusal görevlerde yer alamayacağına karar verdi. Andrew, özel vatandaş statüsüne alındı. Bu kararın alınmasında tahtın bir numaralı veliahtı olan ağabeyi Prens Charles (73) ve ikinci veliaht olan yeğeni Prens William (39) etkili oldu. “Monarşinin devamlılığının ailedeki herkesten üstün olduğunu” söyleyen Charles ve William, Kraliçe’yi de bu gerekçe ile ikna etti.

GECE YARISI OPERASYONU

Zira Andrew, Kraliçe’nin en sevdiği çocuğu olarak hep annesinin koruma kalkanı altındaydı. Andrew ile ilgili kararın yeni yılın ilk günü sarayda sabaha kadar süren özel toplantıda alındığı belirtiliyor. Çünkü Andrew’un arkadaşı Ghislaine Maxwell, o hafta seks amaçlı insan kaçakçılığından suçlu bulunmuştu.

PARANIN MUSLUĞU KESİLDİ

Andrew, tecavüz etmekle suçlandığı Roberts ile Maxwell sayesinde tanışmıştı. Kraliçe, geçen hafta da oğlunun bu davadaki hukuki masraflarını saray bütçesinden karşılamama kararı almıştı. Andrew’un şimdiden 8 milyon dolar olan dava masraflarını nasıl karşılayacağı merak konusu. Çünkü Andrew’un bilinen tek maaşı, donanmadan aldığı yıllık 340 bin dolarlık emeklilik parası. Prens Andrew’un ‘York Dükü’ unvanı da gidebilir.

EVİNDEN ÇIKARILABİLİR

Düklüğü, konutu ve koruma ayrıcalığını da bırakması isteniyor. York Belediyesi, düklüğün alınması için kampanya başlattı. Prens’in 31 odalı malikanesi ve güvenlik giderleri de halkın vergileriyle karşılanıyor. Eğer konuttan çıkarılırsa, yeğeni Prens Harry’nin terk ettiği eve yerleşecek. Andrew, İngiliz Monarşisi’nde yüz kızartıcı bir suçtan unvanları alınan ilk üye oldu. Andrew, ABD’deki davada Prens unvanını kullanarak hiçbir ayrıcalık talep edemeyecek.