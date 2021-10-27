Utangaç mantı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta utangaç mantı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin popüler yarışması gelinim Mutfakta programında gelinler utangaç mantı tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise utangaç mantı tarifi araştırıyor. Peki, utangaç mantı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız utangaç mantı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
27 Ekim 2021, Çarşamba 13:44 Son Güncelleme:
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Farklı lezzetler arayanlar için utangaç mantı tarifi, oldukça iyi bir alternatif. Peki, utangaç mantı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız utangaç mantı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
UTANGAÇ MANTI TARİFİ
Utangaç mantı malzemeler
Hamuru için:
- 3 su bardağı un
- 1 paket instant maya
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım su bardağı ılık süt
- 1 adet yumurta
İç harcı için:
- 200 gram kıyma
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
Kızartmak için:
- 3 su bardağı sıvı yağ
Sosu için:
- 1 kase yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 adet domates
Utangaç mantı iç harcı için soğanı rendeleyin. Kıyma, tuz ve baharatlarla birlikte güzelce yoğurup üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında dinlendirmeye aşın. Kıyma buzdolabında dinlenirken mantının hamurunu hazırlayın. Unun 2,5 su bardağı kadarını yoğurma kasesine alın. Üzerine maya, süt, yoğurt, yumurta ve tuzu ekleyip karıştırın ve yoğurmaya başlayın. Gerekirse biraz daha un ilave ederek sert, ele yapışmayan, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurun.
Hamuru oda sıcaklığında 40 dakika kadar mayalandırdıktan sonra bezelere ayırıp unlu bir zeminde orta incelikte açın. Yufkaları normal mantıdan daha büyük karelere bölün. Buzdolabında dinlendirdiğiniz kıymalı harçtan karelerin ortasına bir birer parça yerleştirin. Hamurları bohça şeklinde kapatıp sıvı yağda güzelce kızartın. Kızaran mantıları bir kağıt havlunun üzerine çıkarın. Diğer yanda domatesi rendeleyin. Salçayla birlikte suyunu çektirene kadar kavurun. Sarımsağı ezip yoğurtla karıştırın. Mantılarınızı yoğurt ve domates sosuyla birlikte servis edin.