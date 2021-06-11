Utangaçlık ve sosyal kaygıların üstesinden gelmek zor değil...

Size ilginç gelebilir ancak gülümsemek utangaçlığınızı ve kaygılarınızı azaltacak gerçek bir çözüm. Fiziksel gülümseme eylemi, ruh halini ve utangaçlığı etkileyebilir. Gülümseme hareketi duygularınızı da buna hazırlar. Evet biz mutlu olduğumuzda gülümseriz ancak unutmayın gülümsemek mutluluğu yaratabilen bir harekettir. Bir çalışmada , korkutucu durumlarda gülümsemek, utangaç çocukların sosyal kaygıyı azaltmasına yardımcı oldu.

Ve ruh halinizi değiştirmeye yardımcı olabilecek şey sadece gülümsemek değildir. Pratik yapabilirsiniz

Konfor alanınızın dışına çıkın.

Şöyle düşünüyor olabilirsiniz: “Ama sorun bu. Yapamam!” İşin püf noktası, kendiniz için yönetilebilir hedefler belirlemektir.

Örneğin, koşmaya yeni başladıysanız, muhtemelen bir maratona kaydolarak başlamazsınız. Bunun yerine, her seferinde sadece bir dakika koşarak ve bir süre yürüyerek de başlayabilirsiniz. Aynı şey utangaçlık ve sosyal kaygı ile uğraşırken de geçerli olabilir.

Başa çıkabileceğinizden fazlasını üstlenmek yerine, tamamlayabileceğinizi bildiğiniz bir hedef belirleyerek başlayabilirsiniz . Bazı kişiler için iyi bir ilk hedef, bir arkadaşına “merhaba” demek için mesaj atmak olabilir. Bir diğeri için, dışarıda fazla insan varken parkta yürüyüşe çıkmak gibi görünebilir.

Bu tür bir hedefi belirlemenin anahtarı, atabileceğiniz adımlar konusunda kendinize karşı dürüst olmaktır. Kendinize çok fazla baskı uygulama eğilimindeyseniz, daha yönetilebilir hale getirmek için hedefi küçültmeniz gerekebilir. Ya da belki de konfor alanınızın biraz ötesine geçmeniz gerekiyor olabilir.

Kendi sosyal kaygınız veya utangaçlığınız göz önüne alındığında neyin mümkün olduğunu belirlemeye gelince, uzman sizsiniz.

Beğendiğiniz etkinliklere katılmak, sosyal kaygıyı yönetmenin harika bir yolu olabilir. Dikkatinizi yoga, çizim veya bahçıvanlık gibi bir şeye odaklayarak, diğer insanların yargılarından endişe duymadan kendinize eğlenme şansı verebilirsiniz.

Bazen zihninize tüm bunlardan bir mola vermek önemlidir. Hatta bazı araştırmalar , bir aktiviteyi sadece eğlenceli olduğu için sürdürmenin daha iyi zihinsel sağlık ve terapide iyi sonuçlarla bağlantılı olduğunu bile belirtiyor. Ve yaptığınız hiçbir şey göstermek veya paylaşmak zorunda değilsiniz. Kendiniz için blog yazabilir, resim yapabilir, kuş evleri inşa edebilir veya bisiklete binebilirsiniz. Unutmayın, her şey kendi zevkinizle ilgili.

Endişelerinizi sorgulayın

Endişeli hissetmeye başladığınızı fark ettiğinizde, sizi bu şekilde hissettiren şeyi tam olarak belirlemek isteyebilirsiniz. Dikkatinizi gerçekten içe odaklayarak ve korkularınız hakkında kendinizle dürüst bir tartışma yaparak, utangaçlığınızı veya sosyal kaygınızı anlamaya çalışabilirsiniz.