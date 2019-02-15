Utanmazlar! Tanınmamak için bu yöntemi kullanmışlar Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 2 evden hırsızlık yapan ve evlere girerken tanınmamak için türban takan yaşları 15 ile 20 arası olan 3 genç kız yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkaları olan 2 kişi tutuklanırken, yaşı küçük olan bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.