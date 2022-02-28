Magazin Utku Ateş'e hırsızlık şoku

Utku Ateş'e hırsızlık şoku

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Utku Ateş'e hırsızlık şoku

‘Serdar’ karakteriyle Gönül Dağı dizisinde yer alan Utku Ateş’in aracı soyuldu. Yaşanan bu durumun ardından Utku Ateş, karakola koştu.

28 Şubat 2022, Pazartesi 15:13 Son Güncelleme:
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Son olarak Gönül Dağı dizisinde Serdar karakterini oynayan Utku Ateş'in otomobiline hırsız girdi. Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü oyuncunun Şişli'de bulunan otomobiline gece yarısı hırsızlar girdi. Otomobilin camını kıran kimlikleri belirsiz hırsızlar, Ateş'in arabasının konsolunu ve özel eşyalarını çaldılar. Habertürk’ün haberine göre, olay sonrası hemen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Utku Ateş, polis merkezine başvuruda bulundu ve hırsızlardan şikayetçi oldu.

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