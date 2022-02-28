Son olarak Gönül Dağı dizisinde Serdar karakterini oynayan Utku Ateş'in otomobiline hırsız girdi. Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü oyuncunun Şişli'de bulunan otomobiline gece yarısı hırsızlar girdi. Otomobilin camını kıran kimlikleri belirsiz hırsızlar, Ateş'in arabasının konsolunu ve özel eşyalarını çaldılar. Habertürk’ün haberine göre, olay sonrası hemen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Utku Ateş, polis merkezine başvuruda bulundu ve hırsızlardan şikayetçi oldu.