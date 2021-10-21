Magazin Utku Barış Andaç: Aydilge'nin eşi olmaktan gurur duyuyorum

Utku Barış Andaç: Aydilge'nin eşi olmaktan gurur duyuyorum

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Utku Barış Andaç: Aydilge'nin eşi olmaktan gurur duyuyorum

'Yılın En İyi Kadın Sanatçısı' ödülünü alan Aydilge'nin ardından kendi ödülünü almak için sahneye çıkan Utku Barış Andaç, duygulu bir konuşmaya imza attı.

21 Ekim 2021, Perşembe 14:07 Son Güncelleme:
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Örnek evlilikleriyle dikkat çeken müzisyen çift Aydilge ile Utku Barış Andaç, Altın Medya Ödül Töreni'nde iki ayrı dalda ödüle layık görüldü. Andaç, "Bir kez daha eşime olan aşkımı hepinizin huzurunda dile getiriyorum" dedi.

SAHNEDE ÖPÜCÜK YAĞMURU

Hayatındaki en büyük ve gerçek ödülün eşi Aydilge olduğunu belirten Andaç, "Hiçbir skandala ve polemiğe bulaşmadan sadece kendi söz ve bestelerini yazarak, 'Yılın En İyi Kadın Sanatçısı' seçilen Aydilge'nin eşi olmaktan gurur duyuyorum. Kendi ödülüme gelince de bu keman eserini üretmemi sağlayan şey, eşime duyduğum aşktır. O yüzden bir kez daha ona olan aşkımı hepinizin huzurunda dile getiriyorum" dedi.

Bu duygusal konuşmaya dayanamayan Aydilge ise sahneye çıkarak eşini öpücüklere boğdu.

'FEMİNİST BOZUNTUSUYUM'

Aydilge, "Ben bir feminist bozuntusuyum" diyerek ilginç bir teşekkür konuşmasına imza attı. "Küçüklüğümde anlamlı sözler söylediğimde 'edebiyat parçalama' dediler, hayatı sorguladığımda 'felsefe yapma' dediler, kadınların uğradığı ayrımcılığın karşısında durduğumda da 'feminist bozuntusu' dediler. Edebiyat ve felsefe parçalayan bu feminist bozuntusuna 'Yılın En İyi Kadın Sanatçısı' ödülünü layık gören herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle cinsiyetçi yaklaşımları eleştirdi.

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