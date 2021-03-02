Futbol Utku Yuvakuran: Atiba'nın heykeli dikilmeli

Utku Yuvakuran: Atiba'nın heykeli dikilmeli

Futbol

Utku Yuvakuran: Atiba'nın heykeli dikilmeli

Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran, Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

02 Mart 2021, Salı 22:54 Son Güncelleme:
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Zeminin zorlu olduğunu belirten Utku, "Zor şartlarda oynadık. Zor maçtı. Atiba'nın golüyle kazandığımız için mutluyum. Hepimiz buraya galibiyet için geliyoruz. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bizim oyunumuza göre sahanın biraz güzel olması lazım, zemin zordu. 1-0 olsun bizim olsun derler, öyle oldu." dedi.

"HEYKELİ DİKİLMESİ LAZIM"

Utku Yuvakuran, karşılaşmada galibiyet golünü atan Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba için "Heykeli dikilsin mi?" şeklindeki soruya ise "Dikilmesi lazım bence" yanıtını verdi.

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