Utku Yuvakuran sakatlandı, Beşiktaş 16'lık kalecisine kaldı
Beşiktaş'ta cezalı olan Ersin Destanoğlu'nun ardından ikinci kaleci Utku Yuvakuran da antrenmanda sakatlandı. Eğer Utku Gaizantep FK maçına kadar iyileşmezse kaleye 2004 doğumlu Emre Bilgin geçecek.
19 Kasım 2020, Perşembe 16:52 Son Güncelleme:
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A Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran sakatlık geçirdi. Antrenmanda sakatlanan Utku, Ersin Destanoğlu'nun cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında kaleyi koruyacaktı.
Cumartesi akşamı 19:00'da başlayacak maça kadar durumu kontrol altında olacak olan Utku eğer maça yetişemezse yerini 16 yaşındaki Emre Bilgin alacak.
Emre bir süre önce Beşiktaş'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
1.88'lik kaleci genç milli takımlarda da forma giyiyor.
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