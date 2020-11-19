A Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran sakatlık geçirdi. Antrenmanda sakatlanan Utku, Ersin Destanoğlu'nun cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında kaleyi koruyacaktı.

Cumartesi akşamı 19:00'da başlayacak maça kadar durumu kontrol altında olacak olan Utku eğer maça yetişemezse yerini 16 yaşındaki Emre Bilgin alacak.

Emre bir süre önce Beşiktaş'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

1.88'lik kaleci genç milli takımlarda da forma giyiyor.