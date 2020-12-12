Ütopyalar güzeldir…

Edward Bellamy’nin 1888’de yayımlanan sosyalist ütopyası “Geriye Bakış, 2000’den 1887’ye”, Fadime Kahya’nın çevirisiyle, İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıktı. Bazı eserlerin klasik olarak anılmasının elbette nedenleri var. Edward Bellamy’nin, 19’uncu yüzyıl Amerika’sının ilk çok satanlarından “Geriye Bakış: 2000’den 1997’ye”, 133 yıl sonra okuduğunuzda güncelliğinden, ve etkisinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bellamy’nin sosyalizmin pratiklerini, içinde romantik bir aşk da geçen zamanın büküldüğü bir bilimkurgu olarak anlatması, o dönemde çok zekice ve başarıya ulaşmış bir hamle.

Zamanı ileri sarıyor

Dönemin kaymak tabakasına mensup Julian West, bize önce dönemin koşullarını akıldan çıkması zor bir metaforla anlatıyor. Zenginlerle yoksulların temasını ve genel olarak toplum yapısını devasa bir arabaya benzetiyor, bu arabayı çeken, atlar değil insan kitleleri ve sürücüsü açlık. Yol ne kadar çetin de olsa, araba toz topraktan azade yolcularla dolu.

Bu yolcuların bazıları koltuklardan düşüyor ve kendilerini arabayı çekerken buluyor. Ve bazen de, arabayı çekenler kendilerini yolcu kısmında bulabiliyor. İşte bu toplumda yeri sağlam biri Julian West’in müstakbel eşiyle oturacakları ev, işçi grevleri yüzünden bir türlü bitmiyor.

Nişanlısının evinde grevin biraz daha süreceğini öğreniyor ve işçilere veryansın ediliyor. West’in bir de kronik uykusuzluk sorunu var. Uykuya dalmasının yolu ise, “hipnotizma uzmanı” bir doktor. Hipnoz marifetiyle uykuya dalıyor ve uyandığında aradan 113 yıl geçmiş ve 2000 senesine gelmiş olarak uyanıyor.

Kendisini uyandıran Dr. Leete, hipnotizma etkisinde uyuduğu için 113 yıl uyuduğunu son derece mantıklı gerekçelerle kendisine anlatıyor ve Edward Bellamy’nin, umudu gelecekte arayan satırları böyle başlıyor. Kitabın bütününü, Julian West ile “Efendim hayat artık sizin o korkunç zamanınızda olduğundan çok farklı, biz her şeyi hallettik” diyen Dr. Leete’in diyalogları oluşturuyor.

Geriye Bakış

Edward Bellamy

Çeviri: Fadime Kahya

İş Bankası Kültür Yayınları

268 sayfa

Bellamy’nin milenyumu

2000 yılında, devlet, insanların bütün ihtiyaçlarını düşünmüş, halletmiş, hiçbir mesele kalmamış, dünyada ticaret bitmiş, suç bitmiş, savaşlar bitmiş… Devrimle değil, evrimle olmuş bu üstelik. İnsanlar, eşit eğitim almaya başlıyor, sevdikleri ya da itikadi olan mesleklere yöneliyor, hiç kimse birinden zengin ya da yoksul değil, giysileri devlet satıyor, çamaşırları devlet yıkıyor, yemekleri devlet yapıyor ve hatta şemsiye taşımaya gerek yok, devlet kaldırımların üstüne branda koyuyor. Müzik mi? En iyisi çalınıyor, hoparlörlerle günlük programlarla yayınlanıyor. Edward Bellamy’nin dünyada kredi kartı fikrini ilk bulan insan olması da, kitapta en şaşırtıcı fikirlerden sadece biri…