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Ütü tabanı nasıl temizlenir?

Ütü tabanını temizlemek için öncelikle ütüyü yüksek ayarda çalıştırarak ısıtıp tabandaki kirin yumuşamasını sağlayın. Kir yeterince yumuşadıktan sonra ise ütü tabanı temiz bir beze ya da havluya sürtülerek tabandaki kirden kurtulmak mümkün olabilir.

Daha inatçı yanıklarda ise katlanmış gazete ya da saman kağıt üzerine ince bir katman sofra tuzu dökülerek önceden ısıtılmış ütü tuz üzerinde fişten çekilmiş vaziyette gezdirilerek temizleyebilirsiniz.

Temizlik işlerinde en sık başvurulan doğal maddelerden beyaz sirke ve karbonat da ütü tabanının temizliğinde de kullanılır. Bir miktar beyaz sirke ve karbonat temiz bir bez ya da havlu üzerinde dökülür, sıcak ütünün bunun üzerinde ve bir süre gezdirilmesi yeterli olacaktır. Sirke ve karbonat ayrıca su da ilave edilerek hamur haline getirilebilir hazırlanan bu hamurla ütü tabanı kaplanıp 1 saat kadar beklenerek de temizlik işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ütü tabanı temizliğinde en etkili yöntemlerden birisi de karbonat ve hidrojen peroksit kullanımıdır. Bu ikili karıştırıldıktan sonra soğuk ütü tabanına sürülür kısa bir süre beklendikten sonra yumuşak bir bezle silinir.

Diş macunu da yanmış taban temizliğinde çok etkilidir. Diş macunu doğrudan soğuk ütü tabanına sürülüp, temiz bir bez yardımıyla silinebilir. Ancak soğuk uygulamada istenen sonuç alınamıyorsa ütü tabanı macunlandıktan sonra ütü prize takılıp ısıtılır ve bir süre beklendikten sonra diş macunlu taban temiz bir beze sürtülerek temizlenirse, macunla birlikte kirlerin de bezde kaldığı görülür.