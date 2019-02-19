Ütü yapmanın basit yolu
Çoğu insan ütü yapmaktan nefret ediyor. Yapılan araştırmalar da en az sevilen ev işinin ütü olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ütü yapmayı size sevdirecek bir yöntem açıklıyoruz...
Araştırmalar en az sevilen ev işinin ütü olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Ütü yaparken harcadığınız zamanı yarıya indirecek bir yöntem açıklıyoruz.
ÜTÜ MASASINI ALÜMİNYUM FOLYO İLE KAPLAYIN
Önce ütü masasını alüminyum folyo ile kaplamak gerekiyor.
HER İKİ TARAF DA ÜTÜLENMİŞ OLACAK
Ardından masanın örtüsünü yerleştirip ütü yapabilirsiniz.
Folyo ısıyı yansıtacağı için aynı anda kıyafetin iki tarafı birden ütülenmiş oluyor.