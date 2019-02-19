Ütü yapmanın basit yolu

Çoğu insan ütü yapmaktan nefret ediyor. Yapılan araştırmalar da en az sevilen ev işinin ütü olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ütü yapmayı size sevdirecek bir yöntem açıklıyoruz...

19 Şubat 2019, Salı 18:26
A A
Ütü yapmanın basit yolu

Araştırmalar en az sevilen ev işinin ütü olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Ütü yaparken harcadığınız zamanı yarıya indirecek bir yöntem açıklıyoruz.

ÜTÜ MASASINI ALÜMİNYUM FOLYO İLE KAPLAYIN

Önce ütü masasını alüminyum folyo ile kaplamak gerekiyor.

HER İKİ TARAF DA ÜTÜLENMİŞ OLACAK

Ardından masanın örtüsünü yerleştirip ütü yapabilirsiniz.

Folyo ısıyı yansıtacağı için aynı anda kıyafetin iki tarafı birden ütülenmiş oluyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.