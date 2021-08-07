Türkiye Üvey anneyi attığı mesaj yaktı: Beni soran olursa...

Üvey anneyi attığı mesaj yaktı: Beni soran olursa...

Türkiye

Üvey anneyi attığı mesaj yaktı: Beni soran olursa...

Hülya Dağdelen (39), üvey oğlunu evin balkonundan aşağı atarak ölümüne neden olmakla suçlanmış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu kararda, attığı “Arkadaşlar beni soran olursa tereyağından kıl çekti dersiniz” mesajı etkili olmuştu. Dağdelen, 3 yıllık tutukluluğun ardından Yargıtay’ın bozma kararıyla tahliye edildi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 08:43 Son Güncelleme:
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Korkunç olay 29 Temmuz 2015 gecesi İstanbul Bahçelievler’de yaşandı. Olay günü Hülya Dağdelen ve doktor eşi Mustafa Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Tartışmadan bir süre sonra Mustafa Yılmaz evden çıktı, çalıştığı hastaneye gitti. Çift arasındaki tartışma bu kez WhatsApp uygulaması üzerinden sürdü. Üvey anne Dağdelen, ifadesinde, 04.00’e kadar uyanık kaldığını belirterek “O ara salonda uyuyakalmışım. 04.30’da uyandığımda ise Ayaz Çınar Yılmaz’ın balkondan düştüğünü gördüm” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre yaralı halde bulunan Ayaz Çınar kurtarılamadı. Küçük çocuğun vefatı ile ilgili babası ve üvey annesi hakkında dava açıldı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, müebbet hapsi istenen üvey anne Dağdelen’e 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, baba Yılmaz’a ise ceza vermedi. Yerel mahkemenin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi’ne taşındı.

YARGITAY: DELİL YOK

Daire, Mustafa Yılmaz için beraat kararı, Dağdelen’e ise ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İstinaf mahkemesinin kararında, Dağdelen’in, yerel mahkeme kararı sonrası attığı “Arkadaşlar beni soran olursa tereyağından kıl çekti dersiniz” mesajı etkili olmuştu.

Dağdelen, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı sonrası 3 yıl önce tutuklandı. Dosya bu kez Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ayaz Çınar’ın, üvey annesi tarafından balkondan atıldığına dair dosyada bir delil bulunmadığına işaret etti. Daire, istinaf mahkemesinin verdiği kararı bozdu. Daire, bozma kararı ile birlikte Dağdelen’in de tahliyesine karar verdi. Karar sonrası Hülya Dağdelen tutuklu bulunduğu Gebze Kadın Cezaevi’nden tahliye edildi.


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