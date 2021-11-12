İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Heysham'da 21 yaşındaki Tiernan Darnton, üvey babasının annesi Mary Gregory'yi Mayıs 2018'de evinde yangın çıkararak öldürdü.

Darnton yakalandığında bunun bir 'merhamet cinayeti' olduğunu iddia etti ancak dedektifler telefonunda, 'iyi mazeret' ve 'kötülük yapmak istiyorum' gibi ifadeler de dahil olmak üzere ürpertici internet aramaları buldular.

Bir masanın altında bulunan emekli kadın, hastanede çıkan yangından dört gün sonra hayatını kaybetti.

2018'de yapılan bir soruşturmada, Lancashire İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nin en olası nedenin sigaranın düşürülmesi veya dikkatsizce atılması olduğu sonucuna varmasının ardından, Gregory'nin kaza sonucu çıkan bir yangının kurbanı olduğuna karar verildi.

'MERHAMET CİNAYETİ' İŞLEMİŞ

Ancak polis, Darnton'ın bir danışmana perdeyi ateşe vermek için çakmak kullandığını söyledikten sonra 2019'da davayı yeniden açtı.

Preston Crown Court'un duyduğuna göre, Darnton ilk başta yangını Gregory'nin "demanstan daha fazla acı çekmesini" istemediği için çıkardığını iddia etti.

'BEN BİR CANAVARIM'

Ancak polisin Darnton'ın telefonu ve dizüstü bilgisayarında yaptığı incelemede, yangından sonra internette "Ben bir katilim", "Ben bir canavarım ve cehenneme gideceğim" ve "Tekrar öldürme çağrısı" gibi aramalar bulundu.

Yangından bir ay önce, yani 17 yaşındayken Darnton'ın '18 yaş altı cinayet' ifadesini de aradığı ortaya çıktı.

Jüriye gösterilen kanıtlar arasında Darnton'ın ev adresinde bulunan ve 94 yaşındaki kadının yaşadığı bungalovun kat planını gösteren çizimler de yer aldı. Kanıtlar, 'İyi saklanma yeri' ve 'hızlı çıkış' gibi etiketlerin yanı sıra 'iyi bir mazerete' ihtiyaç duyulduğuna dair referanslar içeriyordu.

Darnton, duruşmasında ifade verirken, davanın 'büyük bir yanlış anlaşılma' olduğunu ve itiraflarının yanlış olduğunu söyledi.

'Doğruluk mu Cesaret mi' oyununda sadece 'sinirli' arkadaşlarını etkilemek istediğini iddia eden Darnton, danışmanına, birisini öldürdüğüne ilişkin sözlerini 'dikkat çekmek için' söylediğini anlattı.

Darnton ayrıca, danışmanına üvey büyükannesinin evini ateşe verdiğini söylediğini reddetti.

Google aramalarının katillere ve suça olan ilgisiyle alakalı olduğunu öne süren zanlı genç, o sırada cinayetin hukuktaki gerçek tanımını bile bilmediğini söyledi.

Bugün görülen duruşmada Darnton ömür boyu hapse ceza verildi.