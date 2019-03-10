Üvey babasının başına ekmek bıçağı sapladı

Adana’da İsmail A., para meselesi yüzünden tartıştığı öne sürülen üvey babası Kenan Mesut Sertkaya’yı (66) başına ekmek bıçağı sapladı. Başındaki bıçakla hastaneye kaldırılan Sertkaya, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı

10 Mart 2019, Pazar 23:38 Son Güncelleme:
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Üvey babasının başına ekmek bıçağı sapladı

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail A., iddiaya göre para istediği üvey babası Kenan Mesut Sertkaya ile evde tartışmaya başladı.

Para alamayan İsmail A., Sertkaya’nın başına ekmek bıçağı saplayıp, evden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Kavga seslerini duyup, eve gelen komşuları, Sertkaya’yı başına saplanmış bıçak ile görünce durumu polise ve 112 Acil’e bildirdi. Sertkaya, olay yerine sevk edilen ambulans ile başına bıçak saplanmış halde Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sertkaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan İsmail A.’yı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

ADANA(DHA)

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