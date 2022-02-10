Üvey çocuğa kan donduran istismar

Posta.com.tr / Floridalı anne ve baba, iddiaya göre evlat edindikleri oğullarını yıllarca garajdaki küçük kilitli bir kutuda bulundurmaktan tutuklandı.

13 yaşındaki erkek çocuğun yaşadığı zorlu durum, 13 Ocak'ta ailenin yanından kaybolduğu bildirildikten sonra yetkililer tarafından ortaya çıkarıldı.

Polis departmanından alınan bilgiye göre, dedektifler araştırmasında garajda sürgü kilitli ve dışında ışık düğmesi olan bir kutu buldu. Kutunun içindeyse bir kova, şilte ve kamera vardı.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Üvey anne Tracy Ferriter, bu bölgenin ofis ve kiler olarak kullanıldığını söyledi. Ancak sonraki gün polis çocuğu okulda buldu ve kutu hakkında kirli gerçekleri öğrendi.

Çocukla birlikte yapılan birkaç görüşmede, polis anne Tracy ve eşi Timothy’nin 2017 yılında beri kutuda kilitli tutuğunu öğrendi. Polisin aktardığına göre, çocuk yalnızca okula gitmek için kutudan çıkıyordu. Yemekleri oraya geliyordu ve tuvalete gitmek yerine kovayı kullanmaya zorlanıyordu.

Ferriterler, ağırlaştırılmış çocuk istismarı ile suçlandı. Evlerinde yaşayan 3 çocuk daha vardı. Yetkililer, çocukları koruma hizmetlerine gönderdiklerini açıkladı.







