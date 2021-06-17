Türkiye Üvey torununa cinsel istismarda bulunan kişinin cezası belli oldu

Üvey torununa cinsel istismarda bulunan kişinin cezası belli oldu

Türkiye

Üvey torununa cinsel istismarda bulunan kişinin cezası belli oldu

Zonguldak’ta, 11 yaşındaki üvey torununa cinsel istismarda bulunan Ç.Y., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17 Haziran 2021, Perşembe 15:14 Son Güncelleme:
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Zonguldak'ta geçen yıl E.Y., kayınpederinin, ilk evliliğinden olan kızı E.A.’ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Ç.Y. hakkında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında, E.A.'nın verdiği ifadenin ardından Ç.Y. tutuklandı. Ç.Y., avukatının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonrası ise tahliye edildi.

Bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Ç.Y. ve E.A.'nın annesi E.Y. katıldı. Ç.Y. iddiaları reddetti.

Mahkeme heyeti, Ç.Y.'nin çocuğa karşı cinsel istismar suçunu sarkıntılık düzeyinde işlediğine kanaat getirerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Cinsel taciz suçundan verilen 12 ay 15 gün hapis cezasının hükmünün açıklanması geri bırakıldı.


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