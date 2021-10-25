Uyandığında dudağını böyle buldu!

Brezilya'nın Sao Vicente şehrinde 21 yaşındaki Nataly Galdino, bir sabah uyandığında dudaklarının şiştiğini ve nefes almakta zorlandığını fark etti.

Dudaklarındaki şişliğin gece kendisini ısıran çıyan yüzünden olduğunu anlayan genç kadın hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Gerekli müdahalelerde bulunulan 21 yaşındaki Galdino, 2 gün boyunca dudak dolgunlaştırıcısı uygulamış gibi gezdi.

Genç kadın yaşadığı olayı anlatırken, "Uyuyordum ve gecenin bir yarısı üst dudağıma bir şey battığını hissettim ve battaniyeme yapıştığını ve ağzımdaki pençeyi gördüm ama karanlık olduğu için tek yaptığım çekmek oldu." dedi.

Kendisini ısıran çıyanı çekmeye çalıştığını ifade eden Galdino, dayanılmaz bir acı ile 5 saniye boyunca dudağındaki çıyan pençesini çekmeye çalıştığını ve ışığı açtığında ağzındaki kesiği gördüğünü söyledi.

Çıyan zehrinin insanlar üzerinde ölümcül bir etkisi bulunmamakla birlikte şişlik ve ağrı yaptığı biliniyor.