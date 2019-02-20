Uyandığında karısını başka bir adamla ilişkiye girerken yakaladı!
29 yaşındaki erkek, duyduğu sesler sonrasında kâbus gibi bir sahneyle karşılaştı.
Gece yarısı uyandığında gelen sesleri duydu. Kalkıp baktığında ise, gözlerine inanamadı. Karısı ile bir adam cinsel ilişkiye giriyordu.
ABD'li Michael Neil, mutfaktan aldığı bıçağı, karısının yasak aşk yaşadığı adama defalarca sapladı.
Indiana eyaletinde yaşayan Neil, polis tarafından gözaltına alındığında üstü başı kan içerisindeydi.
Yerel medya, polis ekiplerinin çiftin dairesine saat 00.30 sularında gittiğini aktarıyor. Polisler, kadının ilişkiye girdiği erkeği yaralı halde buldu.
Neil'in ölümcül silahla ağır cezayı gerektiren müessir fiil suçlamasıyla mahkemeye çıkacağı açıklandı.