Magazin "Uyanış: Büyük Selçuklu", 28 Eylül’de izleyiciyle buluşacak

"Uyanış: Büyük Selçuklu", 28 Eylül’de izleyiciyle buluşacak

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'Uyanış: Büyük Selçuklu', 28 Eylül’de izleyiciyle buluşacak

TRT 1’in Selçuklu İmparatorluğu’nu anlatacak yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun ilk bölümü, 28 Eylül’de yayınlanacak.

03 Eylül 2020, Perşembe 23:09 Son Güncelleme:
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TRT’den yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda ismi verilmeden paylaşılan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üstüne çeken yapımın adı, ikinci tanıtımda "Uyanış: Büyük Selçuklu" olarak açıklandı. Yeni yayın dönemine ses getirecek dizilerle girmeye hazırlanan TRT 1’de, "kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın" öyküsünü anlatacak "Uyanış: Büyük Selçuklu", 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak. Bu diziyle TRT ekranlarında büyük beğeni toplayan, Filinta, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Ya İstiklal Ya Ölüm’ün de aralarında bulunduğu tarihi dizilere bir güçlü yapım daha ekleniyor. Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

AA

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