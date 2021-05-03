Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölümde neler yaşancak?

TRT 1’in iddialı yapımları arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 20.30’da ekrana geliyor. Uyanış Büyük Selçuklu’nun bu akşam yayınlanacak heyecan dolu bölümü dizi izleyicisini ekrana kilitleyecek. Peki Uyanış Büyük Selçuklu’nun 30.yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte ayrıntılar…

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer’in hikayesini anlatan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin 30. yeni bölümünde heyecanlı sahneleriyle dizi izleyicileri ekrana kilitlenecek. Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam TRT 1 ekranlarında 20.30 da ekran başındaki seyirciyle buluşuyor.

Bu akşam yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 30. bölümde heyecan dorukta. İşte bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu’nun 30. bölümünde yaşanacak olaylar; Melikşah ordusuyla birlikte ikinci defa Şelemzar önlerine vardığında Turanşah ve Tekiş’in kendisinden önce davranıp Şelemzar’ı zapt ettiğini görmüştü. Melikşah, töre gereği daha önceden Tapar’a vermiş olduğu Şelemzar’ı kılıç hakkı olarak Tekiş’e bırakmak zorunda kalacaktır. Bu duruma Tapar’ın tepkisi nasıl olacaktır? Kendisine açıkça bir haksızlık yapıldığını düşünecek olan Tapar, nasıl bir fevri harekete girişecektir? Ona kim engel olacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU’DA TARTIŞMA BÜYÜYOR

Gevher, bulunduğu konumu bahane ederek, bir obalı olarak gördüğü Başulu’nun elini öpmeyi reddetmişti. Zübeyde, Gevher’in bu saygısızlığına öfkelenmiş fakat Terken’in de Gevher’e arka çıkmasından ve Başulu’nun bağışlayıcı tavrından ötürü aralarında başlayan tartışmayı büyütmeyecektir. Fakat başhatun olan Zübeyde, saraya geldiklerinde Gevher ve Terken’e Başulu’ya karşı işledikleri saygısızlıktan ötürü nasıl bir ceza verecektir?

Öte yandan Kavurd’un ölümünden sorumlu tuttuğu Nizamülmülk’ün ve yaverini öldüren Sencer’in cezalandırılmasını bekleyen Turanşah, umduğunu bulamayacaktır. Sencer uzun zamandır hak ettiği meliklik hilatini giyecek, bunun yanı sıra Nizamülmülk de hâcelik makamına geri dönecektir. Turanşah, bu iki haberi aldığında gerilecek ve Melikşah’ın bu hamlelerinin apaçık kendisine yönelik bir tahrik girişimi olduğu sonucuna varacaktır. Turanşah, Melikşah’la giriştiği savaşı hangi noktaya kadar vardıracaktır? Yoksa tahtı almak için harekete geçecek midir?

Melikşah, kendisine asilik eden ve apaçık düşmanlık güden Tekiş’e ve hükmüne boyun eğmeyen Turanşah’a nasıl bir oyun hazırlamaktadır? Merak edelin bu soruların hepsi bu akşam saat 20.30’da TRT 1 ekranlarında.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR

“Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Leyla Feray, İlker Kızmaz, İsmail Ege Şaşmaz, Sezin Akbaşoğulları, Kaan Taşener; Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu ve Erdem Akakçe gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.







