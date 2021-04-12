Magazin Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman sezon finali yapacak?

Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman sezon finali yapacak?

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Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman sezon finali yapacak?

Bugün 28.bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Uyanış Büyük Selçuklu’nun sezon finali yapacağı tarih netleşti. İzleyiciler tarafından merak edilen “Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman final yapacak?” sorusuna yanıt gelmiş oldu.

12 Nisan 2021, Pazartesi 13:51 Son Güncelleme:
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Kadrosunda birçok deneyimli oyuncunun yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu akşam saat 20.00’da sevenleriyle buluşacak. Dizinin fenomen izleyicileri Uyanış Büyük Selçuklu’nun ne zaman final yapacağını ve yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Uyanış Büyük Selçuklu’nun final yapacağı tarih netleşti. Dizi 36. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara vermeyi planlıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇKULU DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Şifanur Gül, Pınar Töre, Emre Erçil, Muhammed Emre Kaya, Egemen Yavuz, Beyzanur Mete yer almaktadır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Dizi izleyicileri Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da ekrana gelecek.

 

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