Magazin Uyanış Büyük Selçuklu'ya bomba transfer

Uyanış Büyük Selçuklu'ya bomba transfer

Magazin

Uyanış Büyük Selçuklu'ya bomba transfer

TRT ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da yepyeni bir dönem başlıyor. 3 sezon boyunca Sultan Alparslan döneminin anlatılacağı dizi, şimdiden merak uyandırdı. Sultan Alparslan'a can veren bomba oyuncu ise belli oldu.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 16:46 Son Güncelleme:
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TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni yayın dönemine bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Bu sezonun en iddialı oyuncu kadrosuna imza atan Akli Film yine ses getirecek bir başlangıç yapacak.

BARIŞ ARDUÇ DİZİYE DAHİL OLDU

4 sezon olarak çekilecek dizide baştan itibaren Melikşah döneminin 1 sezon olarak planlandığı ortaya çıktı. Türk televizyonlarında ilk kez denenen geriye dönük anlatımla önümüzdeki 3 sezon Sultan Alparslan'ı izleyeceğiz. Sultan Alparslan rolüne ise Barış Arduç hayat verecek.

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