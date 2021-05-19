TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni yayın dönemine bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Bu sezonun en iddialı oyuncu kadrosuna imza atan Akli Film yine ses getirecek bir başlangıç yapacak.

BARIŞ ARDUÇ DİZİYE DAHİL OLDU

4 sezon olarak çekilecek dizide baştan itibaren Melikşah döneminin 1 sezon olarak planlandığı ortaya çıktı. Türk televizyonlarında ilk kez denenen geriye dönük anlatımla önümüzdeki 3 sezon Sultan Alparslan'ı izleyeceğiz. Sultan Alparslan rolüne ise Barış Arduç hayat verecek.