Uyarı üstüne uyarı yapıldı! Köylere indiler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başta ayı olmak üzere koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanmasının yasaklandığı belirtildi. Yabani hayvan tehlikesine karşı uyarılarda bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Avcılığı Kanunu kapsamında avlanma izni verilen ve koruma altına alınan yaban hayvanları her yıl avlanma sezonu öncesi Merkez Av Komisyonunca (MAK) belirlenip ilan edilmektedir. Merkez Av Komisyonunca ülkemizde ayı başta olmak üzere koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanılması yasaklanmıştır.

İlimizde vatandaşlarımızdan gelen taleplerde, ayıların popülasyonunun arttığı, özellikle köy meydanlarına kadar indikleri, kendilerine ve hayvanlarına zarar verecekleri endişesi yaşadıkları ayrıca ormana çıkamadıklarını belirtmektedirler. Genellikle yabani hayvanlar köy içerisine yiyecek bulmak için geldiklerinden tedbiren çöplerin açıkta bırakılmaması, kümeslere ait tavuk ölülerinin gelişigüzel alanlara atılmaması gerekmektedir.

Ayrıca halkımızın can güvenliği için ayıların yaşadığı ormanlık alanlara mümkün olduğunca tek başına girmemeleri, alana girerken ayıları önceden korkutmak ve kaçırmak amacıyla yüksek sesler çıkararak hareket etmeleri, mal güvenliği için ayıların yaşadığı ortamlarda yabanıl meyvelerin kesilmemesi, tarla bağ ve bahçe işi ile uğraşan vatandaşların bahçelerin etraflarını kontrol altına almaları hususlarında uyarılmaları faydalı olacaktır. Ayrıca tarla, bağ bahçe, arıcılık ve orman işi ile uğraşan vatandaşlarımızın can güvenlikleri için yetkili kurumlardan alacakları taşıma ruhsatına istinaden yanlarında her daim savunma amaçlı av tüfeği bulundurabilecekleri de göz önünde tutulmalıdır."

İHA