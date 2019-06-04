Uyarı yapan zabıtaya tekme tokat saldırdılar!

Samsun'da, seyyar satıcıların saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

04 Haziran 2019, Salı 14:09 Son Güncelleme:
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Uyarı yapan zabıtaya tekme tokat saldırdılar!

Olay, dün Samsun'un İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Bunun üzerine seyyar satıcılarla ismi öğrenilemeyen sivil zabıta memuru arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Seyyar satıcılar tarafından darbedilen zabıta memuru yaralandı.

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

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