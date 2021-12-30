Meteoroloji tarafından yayımlanan yeni hava durumu raporunda, "Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'ya için yeniden kırmızı kodlu uyarı geldi. Burdur için ise sarı kodlu uyarı yayımlandı.

KIRMIZI UYARI NEDİR?

Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

UÇAKLAR HAVALİMANINA İNEMEDİ

Antalya’daki şiddetli yağış ve fırtına, hava trafiğini de etkiledi. Bugün Antalya Havalimanı’na inemeyen 3 uçak, yakındaki başka havalimanlarına yönlendirildi. Antalya Havalimanı’ndan edinilen bilgiye göre, 2'si İstanbul, 1'i yurt dışından gelen 3 uçaktan 2'si Adana Havalimanı’na; 1'i de Bodrum Havalimanı’na yönlendirildi. Gün içinde 3 uçak da havalimanı bölgesinde havanın düzelmesiyle yeniden Antalya’ya gelerek iniş yaptı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Denizi'nde Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.

YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Mersin'in Anamur ilçesi ve Tekirdağ'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), bu akşam ve gece saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların; Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), bu akşam ve gece saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2, 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUM RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ve Tekirdağ'ın doğusu ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Uşak, Denizli ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kıyılarında bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in Anamur ilçesinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, bu akşam ve gece saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2), 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) kıyıları hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Ege açıkları ile Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.



