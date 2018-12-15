Uyarılara aldırış etmeden deniz keyfi yaptı

Marmaris’te deniz tutkunu bir vatandaş, Muğla geneli yapılan şiddetli yağış uyarısına aldırmadan Aralık ayında deniz keyfi yaptı. Vatandaş sahilde yürüyüşe çıkanların şaşkın bakışlarına rağmen dakikalarca kulaç attı

15 Aralık 2018, Cumartesi 19:38
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Uyarılara aldırış etmeden deniz keyfi yaptı

Marmaris’te bir vatandaş Aralık ayında deniz keyfi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve çevresi için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

YAĞIŞ UYARISINA ALDIRMADI

Marmaris Uzunyalı sahilinde bir vatandaş soğuk havaya ve yağış uyarısına rağmen dakikalarca yüzdü.

Saat 18:00 sularında sahilde yürüyen insanların şaşkın bakışlarına aldırmadan kulaç atan vatandaş daha sonra gözlerden kayboldu. 


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