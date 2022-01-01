Muğla‘da yaralı halde bulunduktan sonra uydu takip cihazı takılıp 28 Ağustos 2019’da İztuzu Plajı‘ndan tekrar denize bırakılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası Tuba, 15 bin kilometre yol katetti.

Tuba’nın yolculuğunu 6 milyondan fazla kişi izledi.





‘Bize değerli bilgiler vermeye başladı’

DHA‘da yer alan habere göre, 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi iribaş deniz kaplumbağası Tuba, yaralı olarak bulunduktan sonra Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi‘nde (DEKAMER) tedavi edildi. Üzerine uydu takip cihazı takılarak tekrar İztuzu Plajı’ndan denize bırakılan Tuba’nın geçen sürede 15 bin kilometre yol katederek Adriyatik Denizi‘ne ulaştığı öğrenildi.

DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Doğan Sözbilen, Tuba’nın Yunanistan, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ, Malta ve en son Hırvatistan açıklarında olduğunu kaydetti:

Kaplumbağaları uydu takip cihazıyla genelde kırsal alanlarda takip ediyoruz. Ancak Tuba açık denizde bir yaşam davranışını gösterdi. Bunun da etkisiyle herkes evdeyken haritasını izlemeye başladı. Şu anda yaklaşık 6 milyon izleyicisi oldu. Bize ‘Tuba ne yapıyor, nerede?’ diye soranlar oluyor. Tuba, meşhur oldu ama başka bir özelliği de var. Biz normalde maksimum 1,5 yıl izleme yaparken Tuba için 2,5 yıla yaklaştı. Tuba’yı izlediğimiz süre çok uzun bir süre. Bize değerli bilgiler vermeye başladı.”

TUBA'YI DAHA FAZLA İZLEYEBİLİRİZ

Sözbilen, Tuba’nın takip ettikleri kaplumbağalar arasında ilk kez Adriyatik Denizi’ne ulaşan kaplumbağa olma özelliği taşıdığını da kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

Bu yıl havalar soğuyunca güneye inmesini beklerken, ilk defa kuzeye doğru ilerledi ve şu ana kadar takip ettiğimiz en kuzeydeki noktaya ulaştı. Daha ilerlemeye devam ediyor. Toplamda 15 bin kilometre yol katetti. Düzenli veri gönderiyor. Tuba’yı daha fazla izleyebiliriz. Tuba, tekrar yuva yapmak için Türkiye’ye geldiğinde karşılaşırsak, yeni bir cihazla da ikinci bir göç yolculuğunda takip etmeyi planlıyoruz. Bir deniz kaplumbağasını izlemek önemli bilgi veriyor. Hep aynı yolları mı kullanıyor? Yoksa farklı alanlara mı gidecek? Bu tür bilgileri elde etme açısından önemli veriler sağlayacak.”

KAPLUMBAĞALARI DAHA ÇOK KORUMAYI HEDEFLİYORUZ

Toplam 16 kaplumbağayı izlediklerini kaydeden Doğan Sözbilen, daha çok veri toplayarak kaplumbağaları daha çok korumayı hedeflediklerini ifade etti:

Tuba, tek izlediğimiz kaplumbağa değil, Talay ismini izlediğimiz yeşil deniz kaplumbağası türü de var. Genç ve farklı bir kaplumbağa. Caretta caretta gibi etçil değil, otçullar. Kırsal alanlarda bulunuyorlar. Onlar hakkında çok az şey biliyoruz. Talay’ı tedavisinin ardından denize bıraktık. 8 ay tedavi gördü. Bıraktıktan sonra yaralı bulunduğu yere gitti. Bu bize ne kadar iyi yön bulduklarını gösterdi. Orada uzun süre kaldıktan sonra yer değiştirdi. Bizim için güzel bir veri oldu. Şu anda Marmaris Yarımadası’nın diğer ucuna doğru hareketlendi. Toplamda 16 kadar kaplumbağa izliyoruz. 13’ünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle izliyoruz. Diğer kaplumbağaları da destekçilerimiz sayesinde izliyoruz. Daha çok veri toplayarak kaplumbağaları daha çok korumayı hedefliyoruz.”



