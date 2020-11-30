Uzay teknolojileri alanında özellikle son 10 yılda büyük başarılar kaydeden Türkiye, uydusu olan nadir ülkelerden biri haline geldi. Türkiye’nin askeri istihbarat uydusu Türksat 5A’nın da 30 Kasım’da yörüngesine fırlatılmasıyla uydu sayısı 7’ye ulaşacak. Halihazırda Türkiye’nin, 3’ü (TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B) haberleşme, 3’ü (GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve RASAT) gözlem olmak üzere aktif 6 uydusu bulunuyor. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan 5A uydusunun yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve 2021’in ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Türkiye, TÜRKSAT 5B haberleşme uydusunu ise 2021’de hizmete almayı planlıyor. TÜRKSAT 6A haberleşme uydusunun da 2022’de uzaya fırlatılması hedefleniyor. Türkiye, Türksat uydularıyla haberleşme alanında Avrupa ve Afrika’nın tamamını, Asya’nın Endonezya da dahil batı ve güney bölümünü (Rusya ve Çin hariç) kapsayacak. Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk gözlem uydusu RASAT ise 17 Ağustos 2011’de Rusya’dan fırlatıldı. Bu uydu, dünya etrafında 47 bin 943 tur atarak, 16.8 milyon kilometrekarelik alanı taradı ve 3 bin 202 şerit görüntüyü yer istasyonuna aktardı.