Uyguladığınız diyet size zarar mı veriyor? 5 adımda öğrenin

Genellikle fazla kilolarımızdan kurtulmak ya da daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için diyet yaparız. Ancak diyet yaparken bazen daha sinirli olduğumuzu, tahammülümüzün azaldığını fark edebiliriz. Bu durum her zaman açlıkla bağlantılı olmayabilir. Yeme alışkanlığımızdaki değişiklikler, hem ruhsal hem de bedensel olarak bizi etkileyebiliyor. Bu nedenle uzman bir diyetisyenden destek almadan kendi başımıza ağır diyetlere kalkışmak oldukça sakıncalı. Peki yaptığımız diyetin bize faydadan çok zarar getirdiğini nasıl anlarız? İşte bilmeniz gerekenler...

1- ADET PROBLEMLERİ

Hormonal sorunlar söz konusu olduğunda en sık karşılaşılan belirtiler adet düzensizlikleri olabilir. Hormonlarımız metabolizmamızdan sorumludur ve hormonal bir dengesizlik, kişiyi depresyona sürükleyebilir. Yaptığınız diyette az iyot tüketmeniz gerekiyorsa, bu durum hormon dengesizliklerine yol açabilir.

2- HAFIZA PROBLEMLERİ

Omega-3, beynimizin düzgün çalışmasına, konsantre olmasına ve önemli şeyleri hatırlamasına yardımcı olan önemli bir yağ asididir. Eğer omega-3 eksikliği yaşarsak, vücut trans yağ emmeye başlar. Bu tür yağlar da depresyona neden olabilir. Balık, fındık, ceviz, keten yağı ve filizlenmiş buğday tanelerinde bol miktarda omega-3 bulabilirsiniz.

3- BACAK KRAMPLARI

Sürekli kramp yaşıyorsanız, uyguladığınız diyeti gözden geçirmenizde fayda var. Kramplar, magnezyuma ihtiyacınız olduğunu gösterir. Kabak çekirdeği, bezelye ve çam fıstığında magnezyum bulunur.

4- YORGUNLUK, NEFES DARLIĞI VE İŞTAHSIZLIK

Her ne kadar iştahsızlık kilo vermek isteyen bir kişiyi mutlu etse de, bu duruma nefes darlığı ve yorgunluk eklenince işler değişebilir. Bu belirtiler, demir eksikliği anemisinin bir göstergesidir. Karaciğer, böbrek, ahtapot, soya fasulyesi gibi besinler anemiye iyi gelebilir.

5- BAĞIRSAK SORUNLARI

Sağlıksız bir diyet, bağırsak sorunlarını da beraberinde getirecektir. Bağırsağın çok sayıda önemli hormonun üretildiği bir organ olduğunu unutmayın. Bağırsak sorunu yaşıyorsanız, çinko değerlerinizi ölçtürmenizde fayda var. Peynir, et ve deniz ürünlerinde çinko bol miktarda bulunur.





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