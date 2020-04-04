Türkiye Uygulama başladı, İstanbul'a giriş çıkışlarda son durum

Uygulama başladı, İstanbul'a giriş çıkışlarda son durum

Türkiye

Uygulama başladı, İstanbul'a giriş çıkışlarda son durum

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a araç giriş ve çıkışlarının durdurulmasıyla Tuzla'da araç kuyrukları havadan görüntülendi.

04 Nisan 2020, Cumartesi 11:30 Son Güncelleme:
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Corona virüsü ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle İstanbul'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. Tuzla D-100 Karayolu'nda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle belirlenen araçlar dışında İstanbul'a giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Anadolu yakasında Tuzla D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Kocaeli Vali Muammer Güler Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda giriş ve çıkışlar jandarma ve polis ekiplerince kesildi. Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada kente giriş ve çıkışların 26 noktadan kesildiğini açıkladı.

DHA


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