Uygulamalar sayesinde ölümlü kazalarda yüzde 36 azalma oldu

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmeleri maksadıyla, okul çevreleri, servis araçları denetimi, tek dal sigara ve dilencilik kontrolü yapıldı.

2 bin 699 kişiyi sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalarken, 4 kişiye kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası kesildi. Çalışmalar kapsamında 946 aracı da kontrol eden ekipler, 38 araç sürücüsüne 29 bin 929 lira para cezası uygularken, 8 araç trafikten men edildi.

7 şahsın sürücü belgesine el konuldu

Trafik timlerinin de son 7 günde yaptığı çalışmalarda 78 işçi servisi, 418 motosiklet olmak üzere 9 bin 142 araç kontrol edilirken, 53 araç trafikten men edildi, 7 şahsın sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca ekipler bin 204 sürücü ve vatandaşlara trafik kuralları ve trafik kazalarını azaltıcı tedbirler hakkında bilgilendirme semineri verdi.

Yapılan çalışmalar ve uygulamalar sonucunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yaralamalı trafik kaza sayısında yüzde 20, yaralı sayısında yüzde 12, ölümlü kaza sayısında yüzde 36 ve ölü sayısında yüzde 38 azalma oldu.

MERSİN (İHA)