Uygulamalı eğitimde yeni dönem

Üniversite mezunlarının istihdam oranlarını artırmak amacıyla çıkarılan yönetmelik ile ilgili merak edilenleri YÖK Yürütme Kurulu Üyesi, YÖK Mesleki ve Teknik Eğitim Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer Açıkgöz yanıtladı. Prof. Dr. Açıkgöz’ün açıklamaları şöyle:

Yönetmelik YÖK tarafından belirlenecek üniversitelerdeki eğitim, fen, mühendislik, sağlık, sanat, spor ve sosyal bilimler alanlarındaki programlarda öğrenim gören bütün öğrencileri kapsıyor.

Yeni düzenleme ile öğrenciler işletmede mesleki eğitim alacaklar. Öğrenci gerçek iş ortamında hangi tür becerilere ihtiyaç duyulduğunu yerinde görecek.

İşletmelerde mesleki eğitime giden hangi öğrencilere ne kadar ücret ödeneceği ve öğrencilerin sigortalanma hususu açıklığa kavuşturuldu.

Öğretim elemanlarına ödenecek ücretler kesin sınırlar ile belirlendi.