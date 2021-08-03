Uygun bütçe ile üniversite eğitimi

Prof. Dr. Emre Alkin, vakıf üniversitelerinin eğitim açısından Türkiye’de adaleti sağlayan kurumların başında geldiğini söyleyerek “ÖSYM Bursu dışında öğrenciye sunulan tercih indirimleri, iyi bir eğitimi uygun bir bütçe ile alma şansı yakalayan öğrencinin, ailesine yük olmadan üniversite hayatını rahatlıkla geçirmesini sağlayacak” dedi.

14 BİN TL EĞİTİM MASRAFI

Prof. Dr. Alkin, bunu bir örnekle açıkladı:

“İstanbul’da oturan ve mühendisliği seçen bir öğrencinin, önündeki seçeneklerden birisi devlet üniversitelerinden birini yazmak, fakat İstanbul’dakilere puanı yetmiyor, önündeki diğer tercih ise İstanbul Ayvansaray Üniversitesi. Çocuk Anadolu’da bir devlet üniversitesi seçerse aylık masrafı minimum 3 bin TL, yıllık masrafı ise 30 bin TL olacak. Öğrenci bizim üniversitemizi ilk 5 tercihinde seçtiğinde ise yıllık 13 bin 14 bin TL gibi bir ücret ödeyecek.”