Uygunsuz davranışlarını korkutup utandırmadan değiştirmeye çalışın
Burun karıştırma, herkes tarafından zaman zaman yapılan normal bir davranış olmakla birlikte, gün içindeki tekrar sıklığına göre alışkanlık haline de dönüşebilen bir sorun olabilir. Burun karıştırma davranışı, yetişkinliğe kıyasla çocukluk döneminde daha sık karşılaşılan bir durumdur. Yaşamın erken dönemlerinden itibaren çocuklar buldukları nesneleri ağızlarına, kulak deliklerine, burun deliklerine sokmaya çalışır. Psikoloji Uzmanı Selenay Yücel anlatıyor... Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk
29 Temmuz 2021, Perşembe 11:47 Son Güncelleme:
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Özellikle 1-3 yaş dönemindeki çocuklarda kendi bedenlerine karşı yoğun ilgi, merak duygusu ve keşfetme arzusu çok yüksektir. Eğer ileri yaşlarda bu durum çok sık gözlemleniyorsa bir alışkanlığa mı dönüşmüş diye düşünülmeli ve bir uzman desteği alınmalı.
PEK ÇOK SEBEBİ OLABİLİR
Burun karıştırmanın tek bir genel geçer sebebi yok; fizyolojik ve psikolojik boyutta birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu sebeple çocuğun ailesinin çok iyi bir gözlemci olması gerekir. Eğer çocuk çok kaygılı yapıdaysa, burnunu karıştırarak kendini rahatlatıyor olabilir. Çevreden gelen tepkileri üzerine çekmek ve ilgi toplamak amacıyla bu davranışı kullanıyor olabilir. Çocuğun alerjisi veya bir hastalığı olabilir. Alerjisi sebebiyle burnundaki kabuklanmayı kurcalama ihtiyacı duyabilir. Çünkü burundaki mukus ve kabuklanma sertleşmişse orada sürekli bir şey olduğunu hisseder