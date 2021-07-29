Uygunsuz davranışlarını korkutup utandırmadan değiştirmeye çalışın

Özellikle 1-3 yaş dönemindeki çocuklarda kendi bedenlerine karşı yoğun ilgi, merak duygusu ve keşfetme arzusu çok yüksektir. Eğer ileri yaşlarda bu durum çok sık gözlemleniyorsa bir alışkanlığa mı dönüşmüş diye düşünülmeli ve bir uzman desteği alınmalı.

PEK ÇOK SEBEBİ OLABİLİR

Burun karıştırmanın tek bir genel geçer sebebi yok; fizyolojik ve psikolojik boyutta birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu sebeple çocuğun ailesinin çok iyi bir gözlemci olması gerekir. Eğer çocuk çok kaygılı yapıdaysa, burnunu karıştırarak kendini rahatlatıyor olabilir. Çevreden gelen tepkileri üzerine çekmek ve ilgi toplamak amacıyla bu davranışı kullanıyor olabilir. Çocuğun alerjisi veya bir hastalığı olabilir. Alerjisi sebebiyle burnundaki kabuklanmayı kurcalama ihtiyacı duyabilir. Çünkü burundaki mukus ve kabuklanma sertleşmişse orada sürekli bir şey olduğunu hisseder