Çocukluk Uygunsuz davranışlarını korkutup utandırmadan değiştirmeye çalışın

Uygunsuz davranışlarını korkutup utandırmadan değiştirmeye çalışın

Çocukluk

Uygunsuz davranışlarını korkutup utandırmadan değiştirmeye çalışın

Burun karıştırma, herkes tarafından zaman zaman yapılan normal bir davranış olmakla birlikte, gün içindeki tekrar sıklığına göre alışkanlık haline de dönüşebilen bir sorun olabilir. Burun karıştırma davranışı, yetişkinliğe kıyasla çocukluk döneminde daha sık karşılaşılan bir durumdur. Yaşamın erken dönemlerinden itibaren çocuklar buldukları nesneleri ağızlarına, kulak deliklerine, burun deliklerine sokmaya çalışır. Psikoloji Uzmanı Selenay Yücel anlatıyor... Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk

29 Temmuz 2021, Perşembe 11:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Özellikle 1-3 yaş dönemindeki çocuklarda kendi bedenlerine karşı yoğun ilgi, merak duygusu ve keşfetme arzusu çok yüksektir. Eğer ileri yaşlarda bu durum çok sık gözlemleniyorsa bir alışkanlığa mı dönüşmüş diye düşünülmeli ve bir uzman desteği alınmalı.

 PEK ÇOK SEBEBİ OLABİLİR

 Burun karıştırmanın tek bir genel geçer sebebi yok; fizyolojik ve psikolojik boyutta birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu sebeple çocuğun ailesinin çok iyi bir gözlemci olması gerekir. Eğer çocuk çok kaygılı yapıdaysa, burnunu karıştırarak kendini rahatlatıyor olabilir. Çevreden gelen tepkileri üzerine çekmek ve ilgi toplamak amacıyla bu davranışı kullanıyor olabilir. Çocuğun alerjisi veya bir hastalığı olabilir. Alerjisi sebebiyle burnundaki kabuklanmayı kurcalama ihtiyacı duyabilir. Çünkü burundaki mukus ve kabuklanma sertleşmişse orada sürekli bir şey olduğunu hisseder

Yazarlarımızdan
Büşra Eracun Akkaya
Filenin Sultanları bu sefer başaramadı
Büşra Eracun Akkaya
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Gerçek hayattan esinlenen etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Bircan Tavas
Çocuğa 'aşkım, sevgilim' demenin zararı nedir?
Bircan Tavas
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Ezgi Konucu
Çocuğunuza güvenin
Ezgi Konucu
Pedagog Levent Kahraman
Sessiz tiyatro
Pedagog Levent Kahraman
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Deterjanlar çocuklarda zehirlenme vakalarını artırıyor