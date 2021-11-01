Türkiye Uygunsuz mesaj cinayeti! 19 yaşındaki genç kurşun yağdırdı

Uygunsuz mesaj cinayeti! 19 yaşındaki genç kurşun yağdırdı

Türkiye

Uygunsuz mesaj cinayeti! 19 yaşındaki genç kurşun yağdırdı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Yusuf İslam D. (19) annesine telefon mesajı attığı gerekçesiyle tartıştığı Yasin Yılmaz'ı (28) tabanca ile vurarak öldürdü.

01 Kasım 2021, Pazartesi 21:51 Son Güncelleme:
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Olay, saat 17.30 sıralarında Suşehri ilçesi Camili köyünde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf İslam D., aynı köyde yaşayan Yasin Yılmaz ile köy muhtarı Kadir Duran'ın evinde oldukları sırada annesine telefondan uygunsuz mesaj gönderdiği gerekçesiyle tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında Yasin Yılmaz'ın tabancasını çekmesi üzerine Yusuf İslam D. üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yasin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Muhtar Kadir Duran'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Yusuf İslam D.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde Yasin Yılmaz ve şüpheli Yusuf İslam D.'ye ait 2 tabanca ele geçirildi. 

Yasin Yılmaz'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

SİVAS (DHA)

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