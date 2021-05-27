Türkiye 'Uygunsuz videodaki hangimizin karısı?' İki adam soluğu mahkemede aldı

'Uygunsuz videodaki hangimizin karısı?' İki adam soluğu mahkemede aldı

Türkiye

'Uygunsuz videodaki hangimizin karısı?' İki adam soluğu mahkemede aldı

İstanbul ve Eskişehir'deki 2 adam uygunsuz bir video izledi ve ikisi de 'Bu benim karım' diyerek mahkemeye koştu. İstanbul'da yaşayan S.M., 'Karımı kazağından tanıdım' derken Eskişehir'deki E.U. ise, 'Benim karım. Ameliyat izinden teşhis ettim' dedi. Videodaki kadının kim olduğu ile ilgili bilirkişi raporu çıktı.

27 Mayıs 2021, Perşembe 11:36 Son Güncelleme:
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İstanbul ve Eskişehir’de yaşayan iki kişi, sosyal medyada izledikleri videodaki kadınla ilgili, Benim karımdeyip soluğu mahkemede aldı. Her iki davada bilirkişi görevlendirilerek kadının kimliğinin tespiti istendi.

Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, sosyal medyada uygunsuz bir videoya bakan iki ayrı şehirdeki iki adam, görüntülerde başka bir erkekle cinsel birliktelik yaşayan kadının eşleri olduğunu iddia ederek soluğu adliyede aldı. İstanbul'da yaşayan S.M., "Bu benim karım. Kazağından tanıdım" deyip boşanma davası açarken, Eskişehir'de boşanma davası süren E.U. ise, "Karım Ç.U.'yu ameliyat izinden ve saçından teşhis ettim" diyerek video görüntüsünü boşanma davasına delil olarak sundu.

Her iki davada bilirkişi görevlendirilerek kadının kimliğinin tespiti istendi. Eskişehir'deki davada bilirkişi raporu çıktı:

"Videodaki kadın Ç.U. olabilir. Detaylar uyum sağlıyor."

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yaşayan genç adam S.M, sosyal medyada gördüğü uygunsuz videodaki kadının eşi olduğunu, onu kazağından tanıdığını iddia ederek boşanma davası açmıştı.

O haberin ardından Eskişehir'de yaşayan E.U. da aynı video görüntüsünde bulunan kadının boşanma aşamasındaki eşi olduğunu iddia etmişti.

HANGİ TARAF YANILIYOR

E.U., yayınlanan görüntünün aslında boşanma aşamasındaki eşi Ç. U.'ya ait olduğunu iddia etti. Genç adam bundan 3 yıl önce kendisini aldatan ve çocuğunu göstermeyen eşi Ç. U.'ya Eskişehir Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtığını söylemişti.

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