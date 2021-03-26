Kültür & Sanat Uygur kardeşlerin yeni oyunu "Hey Gidi Günler" tiyatroseverlerle buluştu

Uygur kardeşlerin yeni oyunu "Hey Gidi Günler" tiyatroseverlerle buluştu

Kültür & Sanat

Uygur kardeşlerin yeni oyunu 'Hey Gidi Günler' tiyatroseverlerle buluştu

Tiyatro sanatçısı Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşler, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında, "Hey Gidi Günler" adlı şarkılı interaktif komedi oyununu sahneledi.

26 Mart 2021, Cuma 21:21 Son Güncelleme:
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Oyun, Beykoz Belediyesinin kültür sanat sezon açılış etkinliği olarak Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oyundan önce AA muhabirine açıklamada bulunan Behzat Uygur, "Hey Gidi Günler"in İstanbul’daki ilk oyunu olduğunu belirterek, "Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler’in organizasyonuyla birlikte gerçekleştiriyoruz. Beykoz, tiyatro ve sanat tarihinde sıklıkla bu tip etkinliklere ev sahipliği yapmış bir semttir." dedi. Oyunun pandemi döneminde çıktığını söyleyen Uygur, şunları kaydetti: "Özellikle sosyal medyada geçmiş perşembe günlerini anmak için kullanılan tbt ifadesini Türkçe karşılığı olması açısından hashtag, yani hgg ’Hey Gidi Günler’ diye paylaşmaya başladım. Takipçilerimiz de buna yoğun ilgi gösterdi. Biz de eski hikayeleri, anıları çıkartıp günümüzün sosyal medyasıyla karşılaştırarak bir gösteri haline getirdik. İçerisinde şarkıların ve seyircilerin interaktif bir şekilde katıldığı keyifli bir gösteri olduğunu zannediyorum." Oyunda, Uygur kardeşlere solist olarak Melis Köksal, gitarist olarak da Onur Işıklı eşlik etti. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle sınırlı sayıda izleyicinin katılabildiği oyun, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

AA

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