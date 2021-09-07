Uyku çiçeği keyfi yerinde olduğu zaman çok kolay bir şekilde çoğalabilen özel bir çiçektir. Güzel görünümü ile dikkat çeken bu çiçek, pek çok çiçek sever tarafından özenle yetiştirilen süs bitkileri arasında yer alır.

UYKU ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Uyku çiçeğinin bakımı oldukça zahmetsizdir. Çiçeğin gelişimi için kışın 12-13 derece sıcaklık bulunan bir ortamda yerleştirilmesi gerekir. Aksi halde bitkinin üst aksamı ölür. Ama bu durumda da endişe etmeye gerek yoktur. Çünkü bitki soğanlı olduğu için ilkbaharda yeniden gelişim göstermeye başlar.

Çiçeğin bakımı için perlit, torf ve kum karışımlı toprak çok önemli bir yer tutar. Çiçeğin gelişimi için de küçük bir saksı yeterli olur. Bitkinin en fazla bir saat direk güneşle temas ederek, geri kalan zamanı aydınlık bir ortamda geçirdiği zaman sağlıklı bir gelişim gösterir. Bitkiye sadece gerektiği kadar su vermek fayda sağlar. Eğer uyku çiçeğinin gelişiminin sürekli olmasını istiyorsanız bitki çiçek açtığı zaman çiçeklerini toplamanız çok önemlidir.

UYKU ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Uyku çiçeğinin kendine özgü farklı ve dikkat çekici özellikleri vardır. Bunlar ise:

Tek yıllık bir bitki olup oldukça uzun ömürlüdür.

Çalı ve küçük ağaç şeklinde gelişim gösteren türleri de vardır.

Uyku çiçeği, küçük otsu bir yer bitkisidir.

Doğada kendiliğinden yetişen bu türlerin çoğu ekşi yonca adı verilen türleri oluşturur.

Yoncaların sahip olduğu çiçekler, tüm baklagillerin çiçek yapısına benzeyen bir yapı gösterir.

En fazla beyaz ve pembe renkte çiçek açan bitkilerdir.

Uyku çiçeğinin sarı çiçek açan bazı türleri de de vardır.

Uyku çiçeğinin çiçekleri yılda iki kez açar.

Farklı zamanlarda çiçeklenme durumu olan bitkinin gelişimi bu süre içinde durur.

UYKU ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Uyku çiçeği, gece olunca yapraklarını kapatır ve uyku pozisyonuna geçer. Sabah olduğunda ise, yaprakları yeniden açılır. Bu özelliği nedeni ile çiçeğe, uyku çiçeği ismi verilmiştir. Çok narin bir yapısı vardır.



