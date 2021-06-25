Uyku için hangi çaylar içilir? Uykuya iyi gelen bitki çayları..

Çok yorgun olarak, geceleri uyumama durumu, uyku sorunlarının varlığına işaret eder. Bu konu mutsuzluk veya stres durumlarında görülebilmektedir. Böyle bir durumun varlığında bitki çaylarıyla vücudu rahatlatmak ve huzurlu olmaya çalışmak oldukça önemlidir. Uyku için içilecek çaylar ise aşağıdaki gibi olacaktır;

- Orta Çağ dönemlerinden beri uykusuzluk belirtilerini en aza indirgemek ve kaygı durumlarını gidermek için tercih edilen limon otlu çay, günümüzde de tercih edilen çaylardan birisidir. Bununla beraber pek çok kişi açısından yaygın şekilde kullanılmaktadır. Limon otu çayının keskin tadı ve kokusu ile çay sakinliğe katkı sağlar ve stresi yatıştırır. Kasları gevşeten limon otu çayı, uykuya dalmak için birebir bir çaydır.

- Tutku çiçeği veya çarkıfelek çiçeği olarak bilinen bu bitkinin çayı, hafif yatıştırıcı bir etkisi bulunur. Ülkemiz çapında bazı uyku haplarının içerisine de konulan bu bitkinin tadının güzel olması, uykusuzluk sorunu çeken bireyler açısından çok tercih edilmektedir.

- Nane çayı, uykusuzluk sorununu çözen bir diğer çay olarak bilinmektedir. Yatmadan önce bir bardak nane çayı içmek, bilhassa mide sorunları yaşayıp, bu nedenden ötürü uykusuzluk çeken bireylere çok destek olmaktadır. Nane çayının mide yatıştıran etkisi; asitli reflü, reflü gibi sorunları azaltacaktır. Bununla beraber uykuya dalmak oldukça kolay olacaktır.

- Lavanta; yatıştırıcı kokuya sahip olduğundan uyku adına tercih edilen bitkilerin başında gelmektedir. Araştırmalar uykudan yarım saat önce lavanta yağı koklamanın, uyku kalitesini oldukça olumlu etkilediğini göstermektedir. Lavanta çayı, hafif derecede uykusuzluk sorunu yaşayan insanların tercih edebileceği bir bitki çayıdır.

- Kedi otu; farklı araştırmalar neticesinde uykuya dalmaya destek olduğu ispatlanmıştır. İnsanların daha kolay ve daha sağlıklı uyumasına destek olan kedi otu kökü, kısa süreli kullanılmalıdır. Kedi otu çayı, hafif dereceli uykusuzluklar adına tercih edilmelidir.

UYKUYA İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI

Uykuya iyi gelen bitki çayları;

- Kafeinsiz yeşil çay, uyku için tercih edilen bitki çayları içerisinde yer almaktadır. Yeşil çay; pek çok değişik bitkinin yapraklarından oluşmaktadır. Antioksidanlar ile dolu olan bu çay, sakinleşmeye destek olurken, rahatça uyku çekmeye yardımcı olmaktadır.

- Manolya kabuğu çayı; özellikle Çin'de uzun senelerden beri pek çok hastalığın tedavi edilmesi adına kullanılmaktadır. Dünya çapında tercih edilen manolya kabuğu çayı, daha rahat uyuyabilmek ve sakinleşmek adına tüketilmektedir. Manolya içerisinde honokiol ile uykuya dalma zamanını kısaltarak, daha iyi ve daha uzun bir uyku çekmeye destek olmaktadır.

- Papatya çayı; dünya çapındaki en yaygın tercih edilen çaylardan birisidir. Papatya çayı, uyumaya yardımcı olan ve herkes tarafından sıklıkla tercih edilen bir çaydır. Sakinleştirici etkisi ile yatmadan önce içildiği zaman hem kaygı hem de stresi azaltacak, uykunun olması gerektiği gibi sağlıklı ve derin uyunmasına destek olacaktır.

- Ihlamur çayı, hem kış mevsiminde kullanıldığı gibi hem de uykusuzluk adına kullanılmaktadır. Ihlamur çayının uykudan önce kullanılması veya ıhlamur içerisine bal katılıp kullanılması, uykunun kalitesini arttıracaktır. Ihlamur içerisinde yer alan doğal özellikler ile uyku düzeninin daha iyi hale gelmesi mümkün olacaktır.



