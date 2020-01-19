İstanbul’daki havalimanları arka arkaya ‘uyku kabinleri’ni devreye aldı. İlk olarak İstanbul Havalimanı dış hatlarda uçağını bekleyen yolcuların uyku kabinlerini (sleepod) saati 9 Euro’dan kullanılabileceği bilgisini paylaştı. Dün ise ‘uyku’ yarışına Sabiha Gökçen Havalimanı dahil oldu. Sabiha Gökçen’de uçak beklerken bir saatlik uyku için ödemeniz gereken ücret 7 Euro.

Uçakla seyahat eden yolcu sayısının artmasıyla birlikte havalimanlarında geçen süreler de uzadı. Bu da havalimanı işletmelerini harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan İstanbul Havalimanı’nda uyku kabinleri (sleepod) devreye girmişti. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Temninali’nde bulunan uyku kabinlerinin saati 9 Euro’ya kiralanarak kullanıma alındığı açıklanmıştı. İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan Sabiha Gökçen’den de uyku konusunda yeni bir hamle geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı, dış hatlar bölümünde uçak saatini bekleyen yolcular için hizmete alınan ‘Kepler Club’ adlı uyku kabinlerinin saati 7 Euro’dan kullanıma açıldığını duyurdu.









Tv ve internet

10 tane kadın 18 tane erkek olmak üzere toplam 28 uyku kabinlerinin bulunduğunu ifade eden Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, (İSG) Ticaret Direktörü Yücel Ecer, buna ilave olarak da ailelerin beraber konaklayacakları ayrı bir odanın da olduğunu belirtti. Ecer, şunları kaydetti: ‘’Yolcu geldiğinde rezervasyon yaptırmak için onlara özel üretilmiş cihazlardan check-in işlemlerini yapıyor.

Daha sonrasında ürettikleri QR kod vasıtasıyla lounge alanına giriyor. Lounge alanına girer girmez kendilerine özel olarak ayrılmış şifreli saklama dolaplarına eşyalarını koyarak, uyku kabinlerine giriyor. İçeride bir tane televizyonumuz var. Yolcularımız bu televizyon vasıtası ile Kablo TV, Netflix, Blu TV gibi internet platformlarını takip edebilecek. İsteyen misafirlerimiz için uyandırma servisimiz mevcut. Ayrıca lounge alanımızda özel duşlar ve WC de mevcut. Ücretlendirme saatlik olarak kişi başı 7 Euro + KDV olarak belirlendi. Bu ücretin içerisinde yastık, çarşaf ayrıca çay, kahve, sınırsız internet hizmetleri de bulunuyor. Yolcu buraya girdikten sonra başka hiçbir ilave ücret ödemeyecek.”

Sessiz bölümde

İstanbul Havalimanı’nda devreye alınan uyku kabinleri ile ilgili olarak da İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın internet sitesinde şu bilgiler paylaşılmıştı: “Havalimanın sessiz bir bölümüne kurulan ‘İGA Sleepod’lardan yararlanmak isteyen yolcular, 9 Euro karşılığında bir saatliğine bu imkandan yararlanabilecek. Eğer yolcu battaniye, yastık ve yastık kılıfı talep ederse bu durumda 2 Euro daha ödeyecek. Yolcuların yanındaki eşyalarını koymaları kabininin altında bir bagaj yeri bulunan sleepod’larda ayrıca telefon ve diğer elektronik eşyaların şarj edilebilmesi için bir de priz bulunuyor.” İGA bu yeni hizmetini, “Havalimanında dinlenmenin en kolay yolu: İGA Sleepod’ şeklinde duyururken, şu ifadelere yer verdi: “İGA Sleepod hizmetimiz ile artık havalimanının içinde istediğiniz zaman dinlenebileceğiniz sadece size özel bir alan var. Özel fiyatları, kolay kullanımı ve havalimanında dilediğiniz an ulaşabileceğiniz en sessiz noktalarda bulunmasıyla siz de dinlenme keyfinizi İGA Sleepod ayrıcalığı ile yaşayabilirsiniz.”