Uyku orgazmı diye bir şey var mı?

Seks hayatınızda orgazm olamamanızın birçok farklı sebebi olabilir. Anksiyete, depresyon, stres, utanç, iç veya dış kültürel veya ilişkisel baskılar orgazm olmanızı zorlaştırabilir. Bu sebeple uykuda orgazm yaşanması mümkün çünkü insanlar gerçek hayattan kaçıp rüyalarda özgürleşir. Hatta uykudayken orgazm olmak uyanıkken orgazm olmaktan daha kolay. Peki bu nasıl ve neden olur ya da hiç yaşamamış biri için uykuda orgazm olmak mümkün mü? İşte tüm bu soruların cevapları yazımızda gizli.

CİNSEL İLİŞKİDE ORGAZM YAŞAMAYANLAR UYKUSUNDA DAHA RAHAT YAŞIYORLAR

İnsanlar, cinsel içerikli rüyalar gördüklerinde dış görünüşleriyle ilgili kaygı duymazlar. Şu an terli miyim? Güzel öpüşüyor muyum? Ona yetebiliyor muyum? Ve buna benzer bir sürü soru, rüyalarınızda sizi etkilemiyor. Siz sadece o anı yaşıyorsunuz ve tüm olumsuz düşüncelerden uzaklaşıyorsunuz. İşte bu sebeple orgazm daha kolay gerçekleşiyor.

Aile baskısı, dini konular ve çocukluktan beri diretilen baskılar, rüyanızda sizi ele geçiremiyor ve daha rahat bir şekilde orgazm olabiliyorsunuz. Psikolojik etkenlerle orgazm olamayanlar için tüm düşünceler rüya gördüğü zaman akıldan çıkıyor ve orgazm uykuda gerçekleşiyor.

UYUMA POZİSYONU ETKİLİYOR

Uykuda orgazm olmanız hangi pozisyonda uyuduğunuzla alakalı. Eğer cinsel organlarınıza baskı yaparak uyuyorsanız, ki bu yüzüstü uyuduğunuzda gerçekleşiyor, uykuda orgazm olmanız daha yüksek bir ihtimal. Uyku pozisyonu dışında uykuya dalmadan önce kurduğunuz hayaller de orgazmı tetikliyor.

















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