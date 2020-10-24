Yumuşacık uykuluk tarifi
Sakatatlar arasında adı en az duyulan fakat en lezzetli sakatat olan uykuluk tarifi evde kolaylıkla yapılabilir. Sevdiklerinize hazırlamak için uykuluk tarifi arıyor ya da uykuluk nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Uykuluk yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
24 Ekim 2020, Cumartesi 12:01 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz uykuluk tarifi en çok İstanbul'un Sütlüce ilçesinde meşhurdur. Meşhur uykulukçular gibi uykuluk yapmak için uykuluk nasıl pişer merak mı ediyorsunuz? Uykuluk yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Uykuluk tarifi
Uykuluk malzemeleri
- 1 kilogram uykuluk
- 2 su bardağı su
- 1 adet limonun suyu
- 1 demet maydanoz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
Uykuluk yapılışı
Önce uykulukları yıkayın. Zarını soyarak (isterseniz zarıyla) pişirin. Bir tencereye yerleştirin. Üzerine su, limon suyu, ince kıyılmış maydanoz, yağ ve tuz ekleyip, hafif ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.
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