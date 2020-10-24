Yumuşacık uykuluk tarifi

Tadını çok seveceğiniz uykuluk tarifi en çok İstanbul'un Sütlüce ilçesinde meşhurdur. Meşhur uykulukçular gibi uykuluk yapmak için uykuluk nasıl pişer merak mı ediyorsunuz? Uykuluk yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Uykuluk tarifi

Uykuluk malzemeleri

1 kilogram uykuluk

2 su bardağı su

1 adet limonun suyu

1 demet maydanoz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Uykuluk yapılışı

Önce uykulukları yıkayın. Zarını soyarak (isterseniz zarıyla) pişirin. Bir tencereye yerleştirin. Üzerine su, limon suyu, ince kıyılmış maydanoz, yağ ve tuz ekleyip, hafif ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.



