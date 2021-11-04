Türkiye Uykusundan uyandırıp boğdu! Mahkeme savunmasına inanmadı! 'Bazı yazışmalar gördüm'

Uykusundan uyandırıp boğdu! Mahkeme savunmasına inanmadı! 'Bazı yazışmalar gördüm'

Türkiye

Uykusundan uyandırıp boğdu! Mahkeme savunmasına inanmadı! 'Bazı yazışmalar gördüm'

İstanbul Büyükçekmece’de 9 yıllık eşi Sonbahar Özcan’ı uykusundan uyandırıp boğan Ünal Özcan 'Eşimin her gün konuştuğu bir numara vardır. O numaranın tespit edilmesini istiyorum. ' dedi. Mahkeme, Ünal Özcan’ın iddialarına inanmayarak kararını verdi.

04 Kasım 2021, Perşembe 07:57 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan Ünal Özcan (38), 19 Temmuz 2020 gecesi 9 yıllık eşi Sonbahar Özcan’ı (36) uykusundan uyandırıp boğarak öldürdü. Gözaltına alınan Ünal Özcan, “Eşimin telefonunda bazı yazışmalar gördüm. Mesajları sormak için uyandırdım. Sonra da boğazını sıkarak öldürdüm” dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünal Özcan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.



Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Ünal Özcan, “Eşimin her gün konuştuğu bir numara vardır. O numaranın tespit edilmesini istiyorum. 9 senelik evliliğim boyunca eşime bir fiske vurmadım.

Eşimi çok seviyordum. Ama aldatıyormuş beni. Ben suçumu inkâr etmiyorum. Bir insan öldürdüm, bir cana kıydım. Ama hiçbir zaman iftira etmedim. Pişmanım” dedi. Mahkeme, Ünal Özcan’ın iddialarına inanmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına ve hiç indirim uygulanmamasına karar verdi.

Burcu PURTUL UÇAR-Hürriyet


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