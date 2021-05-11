Zihin Sağlığı Uykusuzluk sorunu çekenlere ilaç gibi öneri

Uykusuzluk sorunu çekenlere ilaç gibi öneri

Zihin Sağlığı

Uykusuzluk sorunu çekenlere ilaç gibi öneri

Sağlıklı bir uykunun, günlük hayatta dinç hissetmek için oldukça büyük önem taşıdığını ve sağlıklı bir yaşam tarzının temel dayanaklarından biri olduğunu belirten Psikiyatrist Dr. Alişan Burak Yaşar, “Geceleri sık sık saati kontrol etmek uykunuzu kaçırabilir ve uykusuzluk durumuna ilişkin olumsuz düşüncelerinizi pekiştirebilir” dedi.

11 Mayıs 2021, Salı 13:56 Son Güncelleme:
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Uykuya dalmakta ve uykuda kalmakta zorlananlar için önerilerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Alişan Burak Yaşar, “Yatakta uyanık olarak çok fazla vakit geçirmek yerine gerçekten uykulu hissettiğinizde uyumaya çalışmak uyku kalitenizi olumlu yönde etkileyecektir. 20 dakika veya daha uzun bir süre boyunca tekrar uyuyamadıysanız kalkıp uykulu hissedene kadar beklemek ve daha sonra tekrar denemek uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Yatağınızı uyumak dışında başka bir amaçla kullanmamaya özen göstermelisiniz. Böylece vücudunuz yatağı uyku ile ilişkilendirecektir ve uyumak daha kolay olacaktır” diye konuştu.


“SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR DİYET İYİ UYUMANIZA YARDIMCI OLUR”


Yatmadan önce yapılan 15 dakika esneme/gevşeme hareketlerinin faydalı olacağını söyleyen Yaşar, “Geceleri sık sık saati kontrol etmek uykunuzu kaçırabilir ve uykusuzluk durumuna ilişkin olumsuz düşüncelerinizi pekiştirebilir. Sağlıklı ve dengeli bir diyet iyi uyumanıza yardımcı olur. Yatmadan hemen önce ağır bir yemek tüketmek uykunuzu bölebilir” ifadelerini kullandı.


Yatağın ve yatak odasının uyumak için sessiz ve rahat olmasının önemli olduğuna vurgu yapan Yaşar, “Sabahın erken saatlerinde gelen ışığı bloke etmek için perdeleri çekmek, göz maskesi kullanmak ve eğer gürültü varsa kulak tıkacı takmak iyi bir fikir olabilir. Kötü bir gece uykunuz olsa ve uyandığınızda yorgun hissetseniz de gün içindeki aktivitelerinizi planladığınız şekilde yapmak uyku kalitesi açısından faydalı olacaktır. Eğer gece uykunuzu alamadıysanız, gün içerisinde ne kadar kafein tüketseniz de bu bir gece önceki uykunuzu telafi edemez, aksine o gece alacağınız uykuyu da negatif yönde etkiler” şeklinde konuştu.



 


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